25 Yaş Üstü Araçlara Hurda Teşviki Meclis’te! ‘ÖTV’siz Alınacak, Rekor Kırılabilir’ Diyerek Açıkladılar: Son 6 Ay Şartı
Hurda araç teşviki çıktı mı, ne zaman? ÖTV'siz araç alımı şartları neler? Vatandaşların gündeminde Meclis'e gelen heyecan verici o düzenleme var. Hurda araç teşvikine ilişkin şartlar belli oldu. Sektör temsilcileri, "Teklif kabul edilirse 25 yaş ve üstündeki araçlar hurdaya ayrılacak ve bu araçların sahipleri bazı şartları sağladıkları taktirde düşük ÖTV ile sıfır araç alabilecekler. Son 6 aydır kullanıcıya ait araçlar hurdaya ayrılabilecek" dediler.
25 yaş üstü araçlara hurda teşviki yolda. Üstelik sıfır araç alımında ÖTV indirimi de var. Türkiye yüzde 14,5 oranıyla Avrupa'nın en yaşlı araç ortalamasında ikinci sırada. Trafikte 25 yaşın üstünde 3 milyon araç var. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de bu verilerle yola çıktı. 25 yaş ve üstü araçlar için hazırladığı teklifi Meclis'e sundu. Teklif kabul edilirse 25 yaş ve üstündeki araçlar hurdaya ayrılacak ve bu araçların sahipleri bazı şartları sağladıkları taktirde düşük ÖTV ile sıfır araç alabilecekler. Son 6 aydır kullanıcıya ait araçlar hurdaya ayrılabilecek. Sıfır otomobil alımında ise yapılacak ÖTV indirimi yerli üretim araçlarda bir defaya mahsus geçerli olacak. Böylece yerli otomobiller de teşvik edilmiş olacak. Teklifin görüşmelerine önümüzdeki günlerde başlanacak.
Otomotiv Piyasası Uzmanı Mehmet Karacabey, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
“Meclis'e sunuldu. 25 yaşını geçmiş araçların hurdaya ayrılmasıyla birlikte hurda araç teşviki ÖTV muafiyeti uygulanacak. ÖTV muafiyeti ile birlikte piyasadaki eski araçlar toparlanacak ve ekonomiye kazandırılacak.
Burada eski araçların maliyeti, bakım maliyeti, yoldaki güvenlik maliyetleri daha yüksek. Buradaki amaç eski araçların ekonomiye kazandırılması.
Ayrıca teklif ile ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Yaşı büyük araçlar tamir ve bakım masrafları açısından külfet oluşturur. Diğer yandan trafikte tehlike arz etmektedir. Bu sayede hem otomotiv sektörü canlanacak hem de yerli üretim desteklenecek.
HURDA ARAÇ TEŞVİKİNDE ŞARTLAR
Burada adınıza 3-4 tane dahi araç olsa bu teşvikten bir kere yararlanabileceksiniz. Engelli vatandaşlarımıza uygulanan ÖTV teşviki var. Burada onlar 5 yıldı 10 yıla çıkarıldı bu kanunla birlikte. 10 yıl satamayacaklar bu aracı. Yerlilik oranı yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor araç alırken.
Otomotiv piyasası canlanacak. İkinci el piyasasının biraz daha düşeceğini tahmin ediyorum. Tabii, 2024 model araçlar hala şu an bayilerde var. 2025'ler de gelmeye başlıyor. Eğer ki bu ÖTV teşviki çıkarsa muhtemelen bu sene Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru kırılabilir. Sıfır araç rekoru kırılabilir. ÖTV'siz alınacak.
HURDA YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Meclis'te şu an halihazırda çıkmadı ne zaman çıkacağı da belli değil ama Meclis'e sunuldu. İnşallah çıkar vatandaşlarımız da bundan yararlanır.