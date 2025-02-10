25 Yaş Üstü Araçlara Hurda Teşviki Meclis’te! ‘ÖTV’siz Alınacak, Rekor Kırılabilir’ Diyerek Açıkladılar: Son 6 Ay Şartı

25 yaş üstü araçlara hurda teşviki yolda. Üstelik sıfır araç alımında ÖTV indirimi de var. Türkiye yüzde 14,5 oranıyla Avrupa'nın en yaşlı araç ortalamasında ikinci sırada. Trafikte 25 yaşın üstünde 3 milyon araç var. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de bu verilerle yola çıktı. 25 yaş ve üstü araçlar için hazırladığı teklifi Meclis'e sundu. Teklif kabul edilirse 25 yaş ve üstündeki araçlar hurdaya ayrılacak ve bu araçların sahipleri bazı şartları sağladıkları taktirde düşük ÖTV ile sıfır araç alabilecekler. Son 6 aydır kullanıcıya ait araçlar hurdaya ayrılabilecek. Sıfır otomobil alımında ise yapılacak ÖTV indirimi yerli üretim araçlarda bir defaya mahsus geçerli olacak. Böylece yerli otomobiller de teşvik edilmiş olacak. Teklifin görüşmelerine önümüzdeki günlerde başlanacak.