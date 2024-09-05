25 Ülkeye İhracat Yapıyordu: Dev Fabrika İflas Etti
Küresel ekonomik kriz, Türkiye'nin önde gelen ambalaj firmalarından biri olan Folyopak Ambalaj'ı vurdu. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ve 25 ülkeye ihracat yapan Folyopak Ambalaj, iflas etti. Bu beklenmedik gelişme, hem yerel ekonomiyi hem de ambalaj sektörünü derinden etkiledi.
Şanlıurfa'nın komşusu Gaziantep'te, 24 bin metrekarelik dev bir fabrikada üretim yapan Folyopak Ambalaj, ambalaj sektöründe önemli bir oyuncuydu. Firma, çöp torbası, taşıma poşetleri, bakkaliye torbası, omuz askılı elbise torbası, ikaz şeridi, palet örtüsü ve laminasyonluk film gibi geniş bir ürün yelpazesine sahipti. Ayrıca, çevre dostu bir yaklaşım benimseyerek 800 ton geri dönüşümden granül üretimi gerçekleştiriyordu.
Folyopak Ambalaj’ın iflası, ambalaj sektöründe büyük bir şok etkisi yarattı. Sektörün köklü firmalarından birinin ani çöküşü, diğer şirketlerin mali durumları ve ekonomik sürdürülebilirliklerine dair endişeleri artırdı. Krizin sektördeki yankıları, önümüzdeki dönemde daha da genişleyebilir.
Ekonomik dalgalanmalar, büyük ve küçük birçok firmayı etkiliyor. Folyopak Ambalaj’ın iflası, krizlerin işletme sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Sektör temsilcileri ve ekonomistler, bu tür durumların önüne geçmek için daha güçlü finansal önlemler ve stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Krizin ardından, sektörün gelecekteki durumu ve diğer firmaların mali stratejileri merakla bekleniyor.