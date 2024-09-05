25 Ülkeye İhracat Yapıyordu: Dev Fabrika İflas Etti

Ekonomik dalgalanmalar, büyük ve küçük birçok firmayı etkiliyor. Folyopak Ambalaj’ın iflası, krizlerin işletme sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Sektör temsilcileri ve ekonomistler, bu tür durumların önüne geçmek için daha güçlü finansal önlemler ve stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Krizin ardından, sektörün gelecekteki durumu ve diğer firmaların mali stratejileri merakla bekleniyor.