25 Bin Liradan 185 Bin Liraya Çıktı: Para Transferi İçin Düzenleme: Yasaklandı...

Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 3 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “25.000 TL’yi” ibareleri “185.000 TL’yi” şeklinde değiştirilmiştir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin 2008-32/34’ün 3’üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan 25 bin TL’yi ibareleri 185 bin TL’yi olarak değiştirildi. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu tebliğe göre, yurt dışına transfer edilebilecek para miktarı 25 bin TL’den 185 bin TL’ye yükseltilerek döviz çıkışı konusunda daha fazla esneklik sağlanmış oldu.

Ayrıca tebliğde kaldıraçlı işlemler ve belirli türev araçların alım satımı, yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabileceği yer aldı. Böylece yetkisiz kişi veya kurumlarla bu tür işlemler yasaklandı. Kurallara aykırı işlemler yapıldığı tespit edilmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirimde bulunulması ve önleyici tedbirler alınması da tebliğde yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi