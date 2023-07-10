25 ay sonra ilk kez oluyor: Kredi faiz oranları yükselirken bankalardan dikkat çeken karar
Merkez Bankası faiz kararı sonrasında bankalarda kredi iştahı durma noktasına geldi. Ticari kredilerde 25 ay sonra ilk kez küçülme yaşandı. Tüketici kredisi faiz oranları yükselmeye devam ederken aynı durum orada da yaşandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı sadece yurt içinde değil, tüm dünyada yankı uyandırmıştı.
Tüm dünya merkez bankalarının aksine 27 aydır faiz indiren TCMB Haziran ayında ilk kez faizleri yukarıya taşıdı ve indirim sürecini sonlandırdı. Yüzde 8,50 seviyesinden yüzde 15 seviyesine yükselen faizlerde kademeli bir artış yapılacağı PPK metnine de yansıdı.
MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI
Şimdi ise tüm piyasanın gözü Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararında. Arttırımın neredeyse kesin olduğu ancak henüz bir tahmin yapılmayan faiz kararı, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
TİCARİ KREDİLERDE KÜÇÜLME
Bu kapsamda 25 ay sonra ilk kez ticari kredilerde küçülme yaşandı. Merkez Bankası verilerine göre 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış ticari kredi küçülmesi yüzde 5,11 oldu.