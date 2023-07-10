25 ay sonra ilk kez oluyor: Kredi faiz oranları yükselirken bankalardan dikkat çeken karar

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI

Şimdi ise tüm piyasanın gözü Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararında. Arttırımın neredeyse kesin olduğu ancak henüz bir tahmin yapılmayan faiz kararı, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.