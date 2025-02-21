240 İş Başvurusu Kabul Edilmeyince Dava Açtı: 9 Milyon TL Tazminat Kazandı
Almanya’da interseks bir birey, iş başvurusu yaptığı 240 yerden reddedilmesi üzerine ayrımcılık davası açtı. Mahkeme kararıyla tam 9 milyon TL tazminat kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’nın Bielefeld kentinde yaşayan 47 yaşındaki interseks bir birey, yaptığı 240 iş başvurusundan reddedilmesinin ardından ayrımcılığa uğradığını belirterek hukuki yollara başvurdu. Mahkemede haklı bulunan kişi, açtığı davalardan toplamda 240 bin euro (yaklaşık 9 milyon TL) tazminat kazandı.
CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİNE UYGUN OLMAYAN İLANLAR
RTL’nin haberine göre, davacı, iş ilanlarında sadece “erkek” ve “kadın” adayların belirtilmesini gerekçe göstererek her bir iş yerinden 5 bin euro tazminat talep etti. Almanya Fırsat Eşitliği Yasası’na göre, iş ilanlarında “çeşitli” (diverse) seçeneğinin de bulunması zorunlu.
Davacı, bu yasa çerçevesinde işverenlerin cinsiyet çeşitliliğine uygun davranmadığını savundu ve açtığı davaların büyük çoğunluğunu kazandı.
YASA SUİSTİMAL EDİLİYOR TEPKİSİ
Davalar nedeniyle zor durumda kalan işletmelerden biri olan bir matbaa şirketinin çalışanı Alina Dünnebacke, yaşananları “dolandırıcılık” olarak nitelendirdi. Şirket, davacının yeterli niteliklere sahip olmadığı için işe alınmadığını savundu. Ancak davacı, iş ilanının istihdam kurumlarına bildirilmediğini öğrenince bu sefer de 700 euro tazminat kazanarak bir başka davadan daha galip ayrıldı.
İNTERSEKS NEDİR?
İnterseks, doğuştan gelen ve bireylerin genital, kromozomal veya üreme sistemini etkileyen doğal varyasyonları tanımlayan bir terimdir. Araştırmalara göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1.7’si interseks özelliklerle doğuyor.
Ancak dünya genelinde birçok interseks birey, ayrımcılık ve zorla tıbbi müdahalelerle karşı karşıya kalıyor. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, bazı ülkelerde interseks çocuklara rızaları olmadan cerrahi işlemler uygulanıyor ve bu durum temel insan haklarının ihlali olarak değerlendiriliyor.