240 İş Başvurusu Kabul Edilmeyince Dava Açtı: 9 Milyon TL Tazminat Kazandı

YASA SUİSTİMAL EDİLİYOR TEPKİSİ

Davalar nedeniyle zor durumda kalan işletmelerden biri olan bir matbaa şirketinin çalışanı Alina Dünnebacke, yaşananları “dolandırıcılık” olarak nitelendirdi. Şirket, davacının yeterli niteliklere sahip olmadığı için işe alınmadığını savundu. Ancak davacı, iş ilanının istihdam kurumlarına bildirilmediğini öğrenince bu sefer de 700 euro tazminat kazanarak bir başka davadan daha galip ayrıldı.