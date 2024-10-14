24 Vadeli 100 Bin Liralık İhtiyaç Kredisinde Oranlar Güncellendi: İşte Geri Ödemesi...
Bankalar, 100 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi seçeneklerini sunmaya başladı. Faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte, 24 ay vadeli 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi geri ödeme hesaplamaları da netleşti. İşte banka banka bu kredi için geri ödeme planları...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı sıkı para politikası, faiz oranlarını yükseltirken, ihtiyaç kredisi kullanımını da önemli ölçüde düşürdü. Bu durum, kişi başı borç miktarının rekor seviyelere ulaşmasına ve takipteki alacak oranının son 22 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.
Vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sunduğu kredi kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. 24 ay vadeli 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi için aylık ödeme planları ve toplam geri ödeme tutarları netleşti. Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre, bu kredinin geri ödeme koşulları da değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar, kredi almadan önce bankaların sunduğu güncel kampanyaları dikkatle inceleyerek kendilerine en uygun seçeneği bulmaya çalışıyor.
İŞTE BANKA BANKA 100 BİN LİRANIN GERİ ÖDEMESİ
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %4,22
Aylık Taksit: 7.593,49 TL
Toplam Ödeme: 182.818,76 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 8.232,66 TL
Toplam Ödeme: 198.158,84 TL
QNB FİNANS BANK (Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 7.333,34 TL
Toplam Ödeme: 176.575,16 TL
TEB
Faiz Oranı: %4,50
Aylık Taksit: 7.857,80 TL
Toplam Ödeme: 189.162,20 TL
ING (3 Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 7.150,11 TL
Toplam Ödeme: 172.102,64 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %4,15
Aylık Taksit: 7.528,06 TL
Toplam Ödeme: 181.248,44 TL
AKBANK (3 Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz Oranı: %3,93
Aylık Taksit: 7.324,12 TL
Toplam Ödeme: 176.353,88 TL
HALK BANK
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 8.585,40 TL
Toplam Ödeme: 206.624,60 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 7.659,18 TL
Toplam Ödeme: 184.320,32 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %4,74
Aylık Taksit. 8.087,57 TL
Toplam Ödeme: 194.101,68 TL