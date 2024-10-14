24 Vadeli 100 Bin Liralık İhtiyaç Kredisinde Oranlar Güncellendi: İşte Geri Ödemesi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı sıkı para politikası, faiz oranlarını yükseltirken, ihtiyaç kredisi kullanımını da önemli ölçüde düşürdü. Bu durum, kişi başı borç miktarının rekor seviyelere ulaşmasına ve takipteki alacak oranının son 22 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sunduğu kredi kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. 24 ay vadeli 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi için aylık ödeme planları ve toplam geri ödeme tutarları netleşti. Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre, bu kredinin geri ödeme koşulları da değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar, kredi almadan önce bankaların sunduğu güncel kampanyaları dikkatle inceleyerek kendilerine en uygun seçeneği bulmaya çalışıyor.