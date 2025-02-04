24 Saat İçinde Hasat Edilmesi Gerekiyor: Kilosu 200 TL'ye Satılıyor! Sadece Bu 2 İlde Yetişiyor
Karadeniz Bölgesi'nin doğal mirasının önemli bir parçası olan ve hem lezzeti hem de sağlığa olan faydalarıyla öne çıkan ıspır otunun 24 saat içinde hasat edilmesi gerekiyor. Sadece Sinop ve Zonguldak'ta yetişen bu bitkinin kilosu pazarda 200 TL'ye satılıyor.
Karadeniz Bölgesi'nin eşsiz doğası, birçok özel bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de, özellikle Sinop ve Zonguldak'ta yetişen ve halk arasında "sağırdili", "kaldırık otu" veya "zılbıt" gibi isimlerle de bilinen ıspıt otu. Mayıs ayında hasat edilen bu nadide bitki, baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor ve sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor.
Ispıt otu, Karadeniz Bölgesi'nin doğal mirasının önemli bir parçası. Hem lezzeti hem de sağlığa olan faydalarıyla öne çıkan bu bitki, bölge halkı tarafından yüzyıllardır biliniyor ve tüketiliyor. Ispıt otu, sadece bir besin değil, aynı zamanda Karadeniz kültürünün de önemli bir simgesi.
24 SAAT İÇİNDE HASAT EDİLMESİ GEREKİYOR
Ispıt otu, doğada kendiliğinden yetişen ve zahmetsiz gibi görünse de, toplanması oldukça meşakkatli bir süreç gerektiriyor. Özellikle bahçe ve dere kenarlarında yetişen bu bitki, 24 saat içinde toplanması gereken özel bir tür olarak biliniyor. Bu özelliği, ıspıt otunu hem özel hem de değerli kılıyor.
FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Ispıt otu, içerdiği zengin vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirim sistemini destekliyor ve iltihaplanmayı azaltıyor. Özellikle gamma linolenik asit açısından zengin olan ıspıt otu yağı, cilt ve kalp sağlığına da iyi geliyor.
KİLOSU 200 TL'YE SATILIYOR
Karadeniz'in yerel pazarlarında 200 liradan alıcı bulan ıspıt otu, sağlığa olan faydaları ve nadir bulunması nedeniyle kapış kapış satılıyor. Taze olarak tüketilen bu bitki, kurutularak veya turşusu yapılarak da değerlendiriliyor.