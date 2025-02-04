24 Saat İçinde Hasat Edilmesi Gerekiyor: Kilosu 200 TL'ye Satılıyor! Sadece Bu 2 İlde Yetişiyor

Karadeniz Bölgesi'nin eşsiz doğası, birçok özel bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de, özellikle Sinop ve Zonguldak'ta yetişen ve halk arasında "sağırdili", "kaldırık otu" veya "zılbıt" gibi isimlerle de bilinen ıspıt otu. Mayıs ayında hasat edilen bu nadide bitki, baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor ve sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor.

Ispıt otu, Karadeniz Bölgesi'nin doğal mirasının önemli bir parçası. Hem lezzeti hem de sağlığa olan faydalarıyla öne çıkan bu bitki, bölge halkı tarafından yüzyıllardır biliniyor ve tüketiliyor. Ispıt otu, sadece bir besin değil, aynı zamanda Karadeniz kültürünün de önemli bir simgesi.