24 Bin 640 Lira Para Verilecek! Son Destek Paketi Belli Oldu
Eylül ayının son günlerinde, vatandaşlara sunulacak destek ödemelerine ilişkin yeni açıklamalar geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, ekim ayında da destek ödemelerine devam edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, TC kimlik numarasının son hanesine göre, 4 Ekim’de tarımsal destek ödemelerini ülke genelindeki çiftçilere iletecek. Aynı zamanda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ekim ayı boyunca sosyal yardımlarına devam edecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki beş ilde özel okul öğrencilerine sağlanan eğitim desteklerinin artırıldığını duyurdu. Yeni açıklamalara göre, ilkokul kademesi için 24.640 TL, ortaokul ve lise kademesi için ise 28.800 TL eğitim desteği ödenecek. Bu destekler, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uygulanacak.
Tarımsal destek ödemelerinin farklı alt başlıklar halinde önümüzdeki hafta ülke genelindeki çiftçilere iletilmesi bekleniyor. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın eylül ayının ortalarında sosyal yardım ödemelerine başlayacağı tahmin ediliyor.
Ekim ayı boyunca çeşitli bakanlıklar tarafından vatandaşlara yönelik farklı destekler sunulacak. Bu desteklere dair detaylar, bakanlıkların resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.