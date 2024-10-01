24 Bin 640 Lira Para Verilecek! Son Destek Paketi Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki beş ilde özel okul öğrencilerine sağlanan eğitim desteklerinin artırıldığını duyurdu. Yeni açıklamalara göre, ilkokul kademesi için 24.640 TL, ortaokul ve lise kademesi için ise 28.800 TL eğitim desteği ödenecek. Bu destekler, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uygulanacak.