235 Bin Lirası Olana 3+1 Ev Verilecek: TOKİ’den Dev Kampanya
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik yeni bir projeyi duyurdu. Yüksek ev fiyatları nedeniyle konut sahibi olamayanlar için büyük bir fırsat sunan bu projede, 235 bin TL peşinatla 3+1 daireler satışa çıkarılıyor. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ, konut sahibi olmayı kolaylaştıran projelerine bir yenisini ekledi. Özellikle uygun fiyatlı ve konforlu konutları hedefleyen bu kampanya, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde uygulanacak. Projenin başvuru şartları ve ödeme planları da TOKİ tarafından açıklandı.
Projede Öne Çıkanlar ve Başvuru Detayları TOKİ, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kocadere Mahallesi’nde başlattığı proje kapsamında 326 konutun satışını planlıyor. 3+1 daireler için belirlenen peşinat tutarı 235 bin TL olarak dikkat çekiyor.
Bu projede, ev almak isteyenlere 180 ay vade imkanı sunulurken, aylık taksit ödemeleri 11.755 TL olarak belirlendi. Konut bedelinin %10'u peşinat olarak hesaplanıyor; örneğin, zemin kat bir dairenin peşinatı 235 bin TL iken, üst katlarda bu tutar 264.960 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Başvuru koşulları ve daha fazla bilgiye TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.