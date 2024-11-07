235 Bin Lirası Olana 3+1 Ev Verilecek: TOKİ’den Dev Kampanya

Bu projede, ev almak isteyenlere 180 ay vade imkanı sunulurken, aylık taksit ödemeleri 11.755 TL olarak belirlendi. Konut bedelinin %10'u peşinat olarak hesaplanıyor; örneğin, zemin kat bir dairenin peşinatı 235 bin TL iken, üst katlarda bu tutar 264.960 TL’ye kadar çıkabiliyor.