2.326 TL'lik Fiyatı ile Günlerce Konuşuldu! 'Namuslu Ticaret' Diyerek UTTS'yi Savundular: 6,4 Milyon Araç için Zorunlu

Fiyatı ile günlerce konuşulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) hakkında Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Okumuş, “UTTS'nin adı; 'namuslu ticaret'. Bu sektör için faydalı, hepimiz için faydalı” dedi.

‘RANT’ VURGUSU

UTTS cihazlarının yalnızca ticari araçlara takılacağını vurgulayan Okumuş, sistemin bireysel araç sahiplerini kapsamayacağını belirtti. Okumuş, Türkiye genelinde toplam 6 milyon 473 bin ticari aracın UTTS kapsamına alınacağını ifade ederken, “UTTS sadece ticari araçlara takılacak. Bireysel, şahıs asla yok. Bu sadece piyasayı bozmak için, rantı kaybedenlerin çıkardığı dedikodudur" dedi. Bireysel araç sahiplerinin sisteme dahil edilmeyeceğinin altını çizdi.

Türkiye'deki toplam araç sayısının 29 milyon olduğunu belirten Okumuş, UTTS'nin yalnızca ticari araçlar için geçerli olacağını net bir şekilde dile getirdi.

UTTS'NİN VERGİ KAYBINI ÖNLEMESİ HEDEFLENİYOR

Yeni sistemin vergi kayıplarının önüne geçeceğini belirten Okumuş, "UTTS aynı zamanda TTS'yi de içine alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bilgi aktaracak. 1 kuruş vergi kaybı olmayacak. Bir tane fatura, fiş, belgeyi pompacılarımız biriktirip satamayacak. Herkes istasyona gelecek, namuslu vergisini verecek, işini de yapacak. UTTS'nin adı; 'namuslu ticaret'. Bu sektör için faydalı, hepimiz için faydalı" dedi.

O ARAÇLAR UTTS’DEN MUAF TUTULACAK

Çiftçilerin kullandığı araçlara UTTS takılmayacağını belirterek, "Çiftçinin kullandığı araçlara UTTS takılmayacak" diyen Okumuş ayrıca, çöp araçları da sistem dışında bırakılacağını söyledi.

Toplantıda haksız rekabet konusuna da değinen Okumuş, "Bir yerde 18 istasyonun 13 tanesi maliyetin altında satış yapıyorsa bu haksız rekabettir. Geri adım atmayacağız, sonuna kadar devam edeceğiz. Rekabet Kurulu'na piyasayı bozanlara dava açma kararımız devam ediyor" diye konuştu.

Akaryakıt kalitesiyle ilgili ise Okumuş, "Bu ülkenin her yerinde akaryakıtın kalitesi aynıdır, kalitede en ufak bir sorun yoktur. Sadece bazı şirketlerin katkılı maddeleri vardır, o da istisnadır. Türkiye'nin her yerinde standart tektir, dünyada tektir, Avrupa'da tektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi