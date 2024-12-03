22 Yıllık Ustası Açıkladı: Farkında Değilsiniz! Bu Şekilde Düşük Faturayla Kışın Terleyeceksiniz

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalışmaya başladı. Ancak yüksek doğal gaz faturalarıyla karşılaşmamak için alabileceğiniz basit ama etkili önlemler var. Bu yöntemlerle yalnızca faturalarınızı düşürmekle kalmaz, aynı zamanda peteklerinizin performansını artırabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
22 Yıllık Ustası Açıkladı: Farkında Değilsiniz! Bu Şekilde Düşük Faturayla Kışın Terleyeceksiniz - Resim: 1

22 yıllık kombi ve beyaz eşya bakımı ustası, peteklerin verimli çalışabilmesi için düzenli temizlik ve bakımın şart olduğunu belirtiyor. Radyatörlerin içinde biriken toz, kir ve tortular, peteklerin ısınma kapasitesini düşürebilir. Bu durum hem enerji sarfiyatını artırır hem de yeterli ısı elde edilmesini engeller.

YÜZDE 100 KULLANIMLA DÜŞÜK FATURA ÖDEYİN

Peteklerin içindeki sıcak suyun sorunsuz bir şekilde dolaşması, ortamın verimli şekilde ısınmasını sağlar. Bunun için radyatörlerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Ayrıca, peteklerde biriken havanın alınması, kombinin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

1 4
22 Yıllık Ustası Açıkladı: Farkında Değilsiniz! Bu Şekilde Düşük Faturayla Kışın Terleyeceksiniz - Resim: 2

KOMBİ VE PETEK BAKIMIYLA TASARRUF SAĞLAYIN

Kombi filtresinin tıkanması, peteklerin yeterince ısınmasını engeller. Bu da yüksek doğalgaz tüketimine rağmen düşük ısı verimiyle sonuçlanır. Aynı şekilde, petek vanalarındaki filtrelerin temizlenmesi de oldukça önemlidir. Temiz filtreler ve vanalar, ısı dağılımını artırır ve kombinin daha az enerji harcayarak daha iyi ısıtmasını sağlar.

2 4
22 Yıllık Ustası Açıkladı: Farkında Değilsiniz! Bu Şekilde Düşük Faturayla Kışın Terleyeceksiniz - Resim: 3

PETEK ISINMA SORUNLARININ NEDENİ BUYMUŞ

Peteklerin alt kısımlarının ısınmaması veya genel ısınma sorunları, farklı nedenlerden kaynaklanabilir:

Kombi pompasının yetersiz olması

Tesisat borularının yanlış bağlanması

Petek içinde hava bulunması

Radyatör temizliğinin ihmal edilmesi

3 4
22 Yıllık Ustası Açıkladı: Farkında Değilsiniz! Bu Şekilde Düşük Faturayla Kışın Terleyeceksiniz - Resim: 4

DÜZENLİ BAKIM ÖNEMLİ

Petek temizliği için profesyonel bir destek alarak kombinizin verimliliğini artırabilir ve doğalgaz faturalarınızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Düzenli bakım, hem cihazınızın ömrünü uzatır hem de ısınma maliyetlerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

4 4