22 Yıllık Ustası Açıkladı: Farkında Değilsiniz! Bu Şekilde Düşük Faturayla Kışın Terleyeceksiniz

22 yıllık kombi ve beyaz eşya bakımı ustası, peteklerin verimli çalışabilmesi için düzenli temizlik ve bakımın şart olduğunu belirtiyor. Radyatörlerin içinde biriken toz, kir ve tortular, peteklerin ısınma kapasitesini düşürebilir. Bu durum hem enerji sarfiyatını artırır hem de yeterli ısı elde edilmesini engeller.

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Peteklerin içindeki sıcak suyun sorunsuz bir şekilde dolaşması, ortamın verimli şekilde ısınmasını sağlar. Bunun için radyatörlerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Ayrıca, peteklerde biriken havanın alınması, kombinin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.