22 Yıllık Ustası Açıkladı: Farkında Değilsiniz! Bu Şekilde Düşük Faturayla Kışın Terleyeceksiniz
Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalışmaya başladı. Ancak yüksek doğal gaz faturalarıyla karşılaşmamak için alabileceğiniz basit ama etkili önlemler var. Bu yöntemlerle yalnızca faturalarınızı düşürmekle kalmaz, aynı zamanda peteklerinizin performansını artırabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
22 yıllık kombi ve beyaz eşya bakımı ustası, peteklerin verimli çalışabilmesi için düzenli temizlik ve bakımın şart olduğunu belirtiyor. Radyatörlerin içinde biriken toz, kir ve tortular, peteklerin ısınma kapasitesini düşürebilir. Bu durum hem enerji sarfiyatını artırır hem de yeterli ısı elde edilmesini engeller.
YÜZDE 100 KULLANIMLA DÜŞÜK FATURA ÖDEYİN
Peteklerin içindeki sıcak suyun sorunsuz bir şekilde dolaşması, ortamın verimli şekilde ısınmasını sağlar. Bunun için radyatörlerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Ayrıca, peteklerde biriken havanın alınması, kombinin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.
KOMBİ VE PETEK BAKIMIYLA TASARRUF SAĞLAYIN
Kombi filtresinin tıkanması, peteklerin yeterince ısınmasını engeller. Bu da yüksek doğalgaz tüketimine rağmen düşük ısı verimiyle sonuçlanır. Aynı şekilde, petek vanalarındaki filtrelerin temizlenmesi de oldukça önemlidir. Temiz filtreler ve vanalar, ısı dağılımını artırır ve kombinin daha az enerji harcayarak daha iyi ısıtmasını sağlar.
PETEK ISINMA SORUNLARININ NEDENİ BUYMUŞ
Peteklerin alt kısımlarının ısınmaması veya genel ısınma sorunları, farklı nedenlerden kaynaklanabilir:
Kombi pompasının yetersiz olması
Tesisat borularının yanlış bağlanması
Petek içinde hava bulunması
Radyatör temizliğinin ihmal edilmesi
DÜZENLİ BAKIM ÖNEMLİ
Petek temizliği için profesyonel bir destek alarak kombinizin verimliliğini artırabilir ve doğalgaz faturalarınızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Düzenli bakım, hem cihazınızın ömrünü uzatır hem de ısınma maliyetlerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.