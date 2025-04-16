22 Yaşında Kendi İşinin Patronu Oldu: Gören Çalışan Zannedip Yanından Geçiyor! 81 İle Gönderiyor, Paraya Para Demiyor

GENÇLERE İLHAM OLUYOR

Başarı hikâyesiyle yaşıtlarına ilham veren Tayfur Uzun, ticarete atılmak isteyen gençlere de seslendi. Uzun, “22 yaşında bir genç olarak ticarete başladığımda, çevreme baktığımda hep yaşlı kesimler vardı. Bir tek ben gençtim. Bu yola girerken yanımda olup destek verenler de oldu. Kıymetli genç arkadaşlarıma da ticaret ile uğramalarını öneririm, gerçekten başarı en güzel şeydir” diye konuştu.