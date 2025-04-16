22 Yaşında Kendi İşinin Patronu Oldu: Gören Çalışan Zannedip Yanından Geçiyor! 81 İle Gönderiyor, Paraya Para Demiyor
Çankırı’da yaşayan Tayfur Uzun, genç yaşına rağmen azmi ve girişimci ruhuyla dikkat çekiyor. Henüz 22 yaşındayken kurduğu iş yerinde Çankırı’nın dünyaca ünlü kaya tuzunu ve ondan üretilen ürünleri pazarlamaya başlayan Uzun, bugün Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İş hayatına atıldığında çevresinde genellikle ileri yaşta kişilerin bulunduğunu anlatan Tayfur Uzun, genç yaşının ilk etapta dikkat çektiğini belirtti. Uzun, “22 yaşında bir genç olarak ticarete başladığımda, çevreme baktığımda hep yaşlı kesimler vardı. Bir tek ben gençtim. Müşteriler beni yaşımın küçük olmasından dolayı çalışan sanıyor, iş yeri sahibi olduğumu öğrendiklerinde de şaşırıyorlardı” dedi.
ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU
25 yaşındaki genç girişimci, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor. Uzun yıllardır hayalini kurduğu işi Çankırı’da hayata geçiren Uzun, kaya tuzu ve tuzdan yapılmış lambalar gibi doğal ürünleri hem fiziksel mağazasında hem de e-ticaret sitesi üzerinden satışa sunuyor.
GENÇLERE İLHAM OLUYOR
Başarı hikâyesiyle yaşıtlarına ilham veren Tayfur Uzun, ticarete atılmak isteyen gençlere de seslendi. Uzun, “22 yaşında bir genç olarak ticarete başladığımda, çevreme baktığımda hep yaşlı kesimler vardı. Bir tek ben gençtim. Bu yola girerken yanımda olup destek verenler de oldu. Kıymetli genç arkadaşlarıma da ticaret ile uğramalarını öneririm, gerçekten başarı en güzel şeydir” diye konuştu.