21 Şubesi Olan Dev Şirket Satılıyor! Enerji Sektöründe Büyük Hareketlilik

VSB GROUP’UN FAALİYET ALANLARI

VSB Group, yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir oyuncu olarak, güneş, hidro ve rüzgar enerjisi alanlarında faaliyet gösteriyor. Fransa, Almanya, Polonya ve İtalya’da enerji projeleri yürüten şirket, aynı zamanda proje yönetimi ve çevre planlaması gibi hizmetler de sunuyor. Dünya çapında 500'den fazla çalışanı ve 21 şubesi bulunan VSB Group, enerji sektöründeki büyümesini sürdürüyor.