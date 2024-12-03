21 Şubesi Olan Dev Şirket Satılıyor! Enerji Sektöründe Büyük Hareketlilik
Fransa merkezli enerji devi TotalEnergies, Avrupa'nın dört farklı ülkesinde faaliyet gösteren VSB Group'u satın almak için görüşmelere başladı. Konuyla ilgili yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, anlaşmanın toplam değerinin 2 milyar Euro civarında olması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransız enerji şirketinin, VSB Group'u satın almak için özel sermaye şirketi Partners Group ile anlaşma aşamasına geldiği ifade ediliyor. Toplam anlaşma bedelinin 2 milyar Euro civarında olması öngörülürken, görüşmelerin ileri düzeyde olduğu belirtiliyor. Anlaşmanın kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
VSB GROUP’UN FAALİYET ALANLARI
VSB Group, yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir oyuncu olarak, güneş, hidro ve rüzgar enerjisi alanlarında faaliyet gösteriyor. Fransa, Almanya, Polonya ve İtalya’da enerji projeleri yürüten şirket, aynı zamanda proje yönetimi ve çevre planlaması gibi hizmetler de sunuyor. Dünya çapında 500'den fazla çalışanı ve 21 şubesi bulunan VSB Group, enerji sektöründeki büyümesini sürdürüyor.
YÜZDE 80 HİSSESİ SATIN ALINDI
2020 yılında Partners Group, VSB Group’un yüzde 80 hissesini satın almıştı. Şu anda TotalEnergies ile yapılan görüşmelerin nihai aşamaya gelmesiyle, enerji sektöründeki bu dev satın almanın gerçekleşmesi bekleniyor.