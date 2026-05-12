2026'nın Yaş Çay Alım Fiyatı Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 TL olduğunu duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını duyurdu. Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu anımsatıldı.

ÇAYKUR'un 2025'te 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada, "ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

