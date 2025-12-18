2026'da Yeni Rekorlara Hazır Olun! Dev Bankadan Altın Tahmini

ING, küresel makro koşullar ve güçlü temellerin etkisiyle altın piyasasına ilişkin olumlu beklentisini koruyor. Bankanın değerlendirmesine göre, altın fiyatlarının 2026 yılında yeni rekor seviyeleri test etmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
2026'da Yeni Rekorlara Hazır Olun! Dev Bankadan Altın Tahmini
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İrlanda merkezli banka ING'nin değerlendirmesine göre, altın fiyatları 2026 yılında yeni rekor seviyeleri test edecek.

ekonomim.com'da yer alan habere göre, raporda, altın tarafında olası geri çekilmelerin sınırlı kalacağı ifade edilirken, fiyatlardaki zayıflıkların hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar açısından yeni alımları tetikleyebileceği vurgulandı. ING, bu durumun aşağı yönlü riskleri önemli ölçüde dengelediğine dikkat çekti.

GÜMÜŞ REKOR TAZELEDİ

Gümüş fiyatları ise ons başına 66,50 doların üzerine çıkarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Yılbaşından bu yana fiyatlar iki katından fazla artış gösterdi.

Gümüş destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan girişlerin sürdüğü belirtilirken, yatırımcı ilgisinin yüksek seyrini koruduğu ifade edildi. Bu durum, fiyatlardaki yükseliş trendini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Altında Fed Etkisi! Fiyatlar Rekora Göz KırpıyorAltında Fed Etkisi! Fiyatlar Rekora Göz KırpıyorEkonomi

Kaynak: ekonomim.com

Etiketler
Altın Gümüş Fiyatları
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Emekli ve Memurun Maaş Tablosu Belli Oldu: İşte Ocak Ayında Alınacak Ücretler Emekli ve Memurun Maaş Tablosu Belli Oldu: İşte Ocak Ayında Alınacak Ücretler
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltına Alındı Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltına Alındı
Sokak Ortasında Korkunç Saldırı! Futbolcuyu Silahla Vurdular Sokak Ortasında Korkunç Saldırı! Futbolcuyu Silahla Vurdular
GAİN Medya Soruşturması Genişliyor! Sunucu Okan Karacan Gözaltına Alındı Sunucu Okan Karacan Gözaltına Alındı
Zelenskiy'den Endişelendiren Açıklama: 'Rusya'dan Mesaj Aldık...' Zelenskiy'den Endişelendiren Açıklama
2026'da Yeni Rekorlara Hazır Olun! Dev Bankadan Altın Tahmini 2026'da Yeni Rekorlara Hazır Olun!