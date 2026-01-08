2026 Perspektifinde Türkiye Ekonomisi! Bakan Mehmet Şimşek'ten Yeni Yıl Tablosu: Büyüme Güçlenecek, Enflasyon Gerileyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, medyatava.com yazarı, gazeteci Hacı Yakışıklı’ya yaptığı değerlendirmede, 2026 yılına ilişkin ekonomik görünümün daha destekleyici olacağını söyledi. Küresel ve yurt içi gelişmelere ilişkin kapsamlı mesajlar veren Şimşek, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceğini, büyümenin ise güçleneceğini vurguladı.

Bakan Şimşek, küresel konjonktürün 2026 yılında Türkiye lehine olacağını belirterek, küresel büyümenin ılımlı seyrettiğini, ticaret ortaklarında toparlanma beklendiğini ve artan korumacılığa rağmen küresel ticaretin dirençli bir yapı sergilediğini ifade etti. Emtia fiyatlarının ve küresel enflasyondaki düşüş eğiliminin de Türkiye açısından olumlu bir tablo sunduğunu söyledi.

“BÜYÜME GÜÇLENECEK”

Ekonomik büyümeye ilişkin verileri paylaşan Şimşek, yılın ilk 9 ayında ekonominin yüzde 3,7 büyüdüğünü, millî gelirin yıllık bazda ilk kez 1,5 trilyon doların üzerine çıktığını belirtti. Reel sektör güveninde artış olduğuna dikkat çeken Şimşek, imalat sanayinde Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin eşik değerin altında kalmasına rağmen son iki ayda artış eğilimi gösterdiğini kaydetti.

Orta Vadeli Program’a göre 2026 yılı büyüme beklentisinin yüzde 3,8 olduğunu hatırlatan Şimşek, enflasyonun düşmesiyle birlikte sanayicinin yatırım iştahının daha da güçleneceğini söyledi.

“DEZENFLASYON PROGRAMI KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR”

Enflasyondaki düşüşe dikkat çeken Bakan Şimşek, Aralık ayında yıllık enflasyonun yüzde 30,9’a gerileyerek son 49 ayın en düşük seviyesini gördüğünü açıkladı. Gıda enflasyonunun yüzde 28,3, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 21,8, temel mallarda yüzde 17,7, taze meyve-sebzede yüzde 9,7, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 5,8 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Enflasyonu yüksek tutan temel unsurun hizmet enflasyonu olduğunu belirten Şimşek, özellikle eğitim ve kira kalemlerinin bu görünümde etkili olduğunu söyledi. Eğitim enflasyonunun yüzde 66,3’e, kira enflasyonunun ise yüzde 61,6’ya gerilediğini ifade eden Şimşek, konut arzındaki artışla kira enflasyonundaki düşüşün süreceğini öngördüklerini kaydetti.

“BÜTÜNCÜL BİR POLİTİKA ÇERÇEVESİ UYGULUYORUZ”

Şimşek, enflasyonla mücadelede para ve maliye politikalarının eş güdüm içinde uygulandığını belirterek, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda hedef enflasyonla uyumlu adımlar attıklarını söyledi. 2026 yılında uygulanacak vergi ve harç artışlarının yeniden değerleme oranının altında tutulduğunu vurgulayan Şimşek, damga vergisi, harçlar ve motorlu taşıtlar vergisinin yüzde 19’un altında artırıldığını ifade etti.

Ayrıca arz yönlü politikalarla konut, gıda ve enerji arzının artırılmasına yönelik adımların sürdüğünü belirten Şimşek, enflasyon beklentilerinin de iyileştiğini dile getirdi.

“BÜTÇE DİSİPLİNİNDEN TAVİZ VERMEDİK”

Deprem harcamalarına rağmen mali disiplinin korunduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, cari fiyatlarla 3,6 trilyon liraya ulaşan deprem harcamalarına karşın bütçe açığının millî gelire oranının azalmaya devam ettiğini söyledi. 2025 yılında bütçe açığının millî gelire oranının yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Kamuda tasarruf uygulamalarının sürdüğünü belirten Şimşek, tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçedeki payının yüzde 3’e düşürüldüğünü ifade etti.

“HAZİNE 2026’DA PİYASADAN DAHA AZ BORÇLANACAK”

Kamu maliyesinde öncelikli hedeflerden birinin iç borç çevirme oranını düşürmek olduğunu söyleyen Şimşek, Hazine’nin 2026 yılında piyasadan daha az borçlanacağını açıkladı. Bu sayede piyasa üzerindeki kamu baskısının azalacağını belirten Şimşek, finansal kaynakların daha güçlü biçimde reel sektöre yönelmesini ve bankaların kredi arzını genişletmesini beklediklerini kaydetti.

