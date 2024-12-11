2025’te Türkiye’ye Gelecek Elektrikli Modeller Belli Oldu: Otomotiv Piyasası Çalkalanacak!
Elektrikli otomobillerin Türkiye pazarındaki yükselişi hız kesmeden devam ediyor. 2025’te Türkiye’de satılacak elektrikli modeller de belli oldu. İşte detaylı liste…
Kaynak: Haber Merkezi
2023’te 78 bin adetlik satış başarısına ulaşan elektrikli araçlar, 2025 yılında yeni modellerin gelişiyle birlikte daha geniş bir yelpazede tüketicilere sunulacak. İşte 2025’te Türkiye yollarında göreceğimiz elektrikli otomobiller:
İŞTE 2025'TE TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAK ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
TOGG T10F
Togg’un yeni sedan modeli T10F, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. SUV modeline kıyasla daha uzun menzil sunması beklenen T10F, arkadan itişli ve çift motorlu versiyonlarla tüketicilere farklı seçenekler sunacak.
SKODA ELROQ
Skoda'nın yeni tasarım dilini taşıyan elektrikli modeli Elroq, 2025’in ilk yarısında Türkiye’ye geliyor. 560 kilometreye kadar menzil sunabilen Elroq’un hızlı şarj destekli bataryaları, Türkiye’de %10 ÖTV dilimine girebilecek seçenekler arasında yer alacak.
VOLKSWAGEN ID.3
Volkswagen ID serisinin ilk üyesi ID.3, 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye’de satışta olacak. Giriş seviyesinde 388 kilometre menzil sunan model, 557 kilometreye kadar menzil sağlayan üst versiyonlarıyla dikkat çekiyor.
TESLA MODEL Y (JUNİPER)
Tesla'nın yenilenen Model Y serisi, daha iyi yalıtım, geliştirilmiş süspansiyon ve artırılmış menzil özellikleriyle 2025’te Türkiye’ye geliyor. Yeni Model Y, %10 ÖTV dilimine giren versiyonlarıyla Türkiye’de yoğun ilgi görecek.
FORD PUMA GEN-E
Romanya’da üretilen Ford Puma Gen-E, 2025’in nisan ayında Türkiye’de satışa çıkacak. 376 kilometreye kadar menzil sunan bu kompakt model, şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.
HYUNDAİ IONİQ 9
7 kişilik SUV sınıfındaki Hyundai Ioniq 9, 620 kilometrelik menziliyle dikkat çekiyor. Performans odaklı versiyonları da bulunan model, 2025’in ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacak.
RENAULT 5
Renault’nun nostaljik tasarımıyla yeniden doğan elektrikli modeli Renault 5, 2025’in başında Türkiye’de olacak. Şehir içi kullanım için ideal olan bu kompakt araç, 311 kilometreye kadar menzil sunuyor.
FİAT GRANDE PANDA
Fiat’ın elektrikli şehir otomobili Grande Panda, 2025’te Türkiye pazarına giriş yapacak. 320 kilometrelik menzili ve uygun fiyatıyla dikkat çeken model, bütçe dostu bir seçenek sunuyor.
CİTROËN E-C3
Citroën’in elektrikli modeli e-C3, 2025’in mart ayında Türkiye yollarında olacak. 324 kilometreye kadar menzil sunan model, hızlı şarj desteğiyle 26 dakikada %80 doluma ulaşabiliyor.
BYD SEALİON 7
Sportif tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çeken BYD Sealion 7, 2025’in üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. 502 kilometre menzil ve 4,5 saniyelik hızlanma süresiyle spor otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek.