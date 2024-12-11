2025’te Türkiye’ye Gelecek Elektrikli Modeller Belli Oldu: Otomotiv Piyasası Çalkalanacak!

RENAULT 5

Renault’nun nostaljik tasarımıyla yeniden doğan elektrikli modeli Renault 5, 2025’in başında Türkiye’de olacak. Şehir içi kullanım için ideal olan bu kompakt araç, 311 kilometreye kadar menzil sunuyor.

FİAT GRANDE PANDA

Fiat’ın elektrikli şehir otomobili Grande Panda, 2025’te Türkiye pazarına giriş yapacak. 320 kilometrelik menzili ve uygun fiyatıyla dikkat çeken model, bütçe dostu bir seçenek sunuyor.

CİTROËN E-C3

Citroën’in elektrikli modeli e-C3, 2025’in mart ayında Türkiye yollarında olacak. 324 kilometreye kadar menzil sunan model, hızlı şarj desteğiyle 26 dakikada %80 doluma ulaşabiliyor.

BYD SEALİON 7

Sportif tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çeken BYD Sealion 7, 2025’in üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. 502 kilometre menzil ve 4,5 saniyelik hızlanma süresiyle spor otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek.