Bütün Kiracılar Diken Üstünde: 2025'te Yüzde 50 Zam Gelecek
Ev sahibi olmak isteyen kiracılara kötü haber geldi. Uzun süredir yüksek faizlerin gölgesinde kalan konut sektörü, bankaların faiz indirimiyle yeniden hareketlendi. Uzmanlar, 2025 yılında konut fiyatlarına yüzde 50 zam geleceğini belirtti.
Kaynak: Haber Global
Uzun süredir yüksek faizlerin gölgesinde kalan konut sektörü, özellikle kamu bankalarının faiz indirimlerine gitmesiyle birlikte yeniden canlanmaya başladı. Uzmanlar yaşanan hareketliliğin, dar gelirli vatandaşları zorlayabileceğini ve konut sahibi olma hayallerini erteleyeceğini belirtti. Peki, sektör uzmanları 2025 için neler öngörüyor? İşte detaylar...
Konut kredilerindeki faiz indirimleri, ev sahibi olma hayali kuranları heyecanlandırdı ancak uzmanlar 2025 yılı için kötü haberi verdi. Özellikle son aylarda satışlarda gözlenen artış ve konut kredilerindeki faiz indirimleri, sektörün yeniden canlandığının bir göstergesi olarak değerlendirildi ama uzmanlar, 2025 yılında konut fiyatlarında yaşanabilecek yüzde 50'ye varan artış konusunda uyardı.
Haber Global'e konuşan gayrimenkul uzmanı Rıdvan Akgün, eylül-ekim aylarında satışların hızlanmaya başladığını belirtti. KKM'den çıkanların ve vergi mevzuatında yapılan değişikliklerin artışta etkili olduğunu açıklayan Akgün, "Son zamanlarda 2 ila 5 milyon TL arasındaki konutlarda hızlı bir artış görebildik. 8 milyon TL civarında az da olsa artış söz konusu. 10 milyon TL üzerinde olan dairelerin satışları tüm satışın yüzde 10'u kadar" dedi.
YÜZDE 50 FİYAT ARTIŞI OLACAK
Yeni konut fiyatlarındaki artış, ikinci el konutlara olan talebi de artırabilir diyen Akgün, ikinci el konutların sıfır konut fiyatlarına yaklaşacağını belirtti. 2025 yılında konutta ciddi artış olacağını söyleyen Akgün, yüzde 25'lik bir zammın gelebileceğini iddia etti.
Akgün, "Satışların hızlanması, konut kredi faizlerinin cazip hale gelmesi ilk 6 ay içinde fiyatlarda yüzde 35 sevilerinde artış getirecek. Artan talep ikinci 6 aylık dilimde fiyat artışını yüzde 50 düzeyine taşıyacak" açıklamasında bulundu.