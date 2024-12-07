Bütün Kiracılar Diken Üstünde: 2025'te Yüzde 50 Zam Gelecek

Haber Global'e konuşan gayrimenkul uzmanı Rıdvan Akgün, eylül-ekim aylarında satışların hızlanmaya başladığını belirtti. KKM'den çıkanların ve vergi mevzuatında yapılan değişikliklerin artışta etkili olduğunu açıklayan Akgün, "Son zamanlarda 2 ila 5 milyon TL arasındaki konutlarda hızlı bir artış görebildik. 8 milyon TL civarında az da olsa artış söz konusu. 10 milyon TL üzerinde olan dairelerin satışları tüm satışın yüzde 10'u kadar" dedi.