2025'te Halka Arz Edilecek Şirketler Listesi Açıklandı: Borsa İstanbul'a Taze Kan
Borsa İstanbul, 2024 yılında gerçekleştirilen 34 şirketin halka arzından sonra, 2025 yılı için de yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanması beklenen yeni halka arzlar, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılında en çok katılım, Altınay Savunma'nın (ALTNY) halka arzında gerçekleşti ve 3.627.803 yatırımcı ile rekor kırıldı. Bu şirketi, IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) ve Mogan Enerji (MOGAN) takip etti. Bu süreç, Borsa İstanbul'daki yatırımcı ilgisini artırarak, 2025 yılına yönelik beklentileri de yükseltti.
2025 HALKA ARZ LİSTESİ
2025 yılında halka arz edilmeyi bekleyen şirketler şu şekilde sıralandı:
Superkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
PIA Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kırlıoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Liste oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor; enerji, teknoloji, gıda, tekstil ve inşaat sektörlerinden birçok firma yer alıyor.
Halka arz edilmesi planlanan diğer önemli şirketler arasında şunlar bulunuyor:
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Netcad Yazılım A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Quick Sigorta A.Ş.
Vakif Faktoring A.Ş.
Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR
2025 yılında halka arz edilecek şirketlerin, sektörel çeşitlilik açısından yatırımcılara cazip fırsatlar sunması bekleniyor. Özellikle yenilenebilir enerji, teknoloji ve savunma sanayindeki halka arzların, yatırımcı ilgisini artıracağı öngörülüyor. SPK'nın onaylarının ardından şirketlerin detaylı halka arz bilgileri kamuoyuyla paylaşılacak.