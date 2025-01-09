2025'te Halka Arz Edilecek Şirketler Listesi Açıklandı: Borsa İstanbul'a Taze Kan

2024 yılında en çok katılım, Altınay Savunma'nın (ALTNY) halka arzında gerçekleşti ve 3.627.803 yatırımcı ile rekor kırıldı. Bu şirketi, IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) ve Mogan Enerji (MOGAN) takip etti. Bu süreç, Borsa İstanbul'daki yatırımcı ilgisini artırarak, 2025 yılına yönelik beklentileri de yükseltti.