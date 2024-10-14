2025'te Emekli ve Memur Ne Kadar Zam Alacak? SGK Uzmanı Erdursun Resmen Açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı için memur ve emekli zam oranlarına dair tahminlerini açıkladı.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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2025'te Emekli ve Memur Ne Kadar Zam Alacak? SGK Uzmanı Erdursun Resmen Açıkladı - Resim: 1

Erdursun, yaptığı hesaplamalarla, milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam oranlarına dair beklentilerini paylaştı.

Son dönemde enflasyon karşısında alım gücü azalan memur ve emekliler, Ocak ayında yapılacak zamma odaklanmış durumda. Ancak, SGK Uzmanı Erdursun'un açıklamaları, umutla beklenen zam oranlarının istenilen seviyede olmayabileceğine işaret etti. Erdursun’un yaptığı değerlendirmeler, zam beklentisi içerisindeki milyonlarca insanı düşündürecek cinsten.

Erdursun, Dünya gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında "Memur ve tüm emeklilere 2025’te zam yapılmayacak" ifadelerine yer verdi.

ZAM FARKLI, ENFLASYON FARKLI

2025'te memur ve tüm emeklilere sadece enflasyon farkı verileceğini belirten Erdursun "Zam farklı, enflasyon farklı kavramlar­dır. Zam kavramı bir mal ve üründen daha fazla alınması için gelire eklenir. Enflasyon farkı ise fiyat artışları karşı­sında değer kaybeden gelirin eski haline gelmesini sağla­mak için yapılır" dedi.

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2025'te Emekli ve Memur Ne Kadar Zam Alacak? SGK Uzmanı Erdursun Resmen Açıkladı - Resim: 2

ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

2024 yılının ikinci altı aylık enflasyon farkı 3 Ocak 2025’de açıklanacak olan 2024 yılı Aralık ayı enflasyo­nuna göre netleşecek.

İkinci altı aylık enflasyon farkına ilişkin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının da bilgisinin gelmesi gerektiğini belirten Erdursun, "Ekim, Kasım, Aralık ayı enflas­yonlarını henüz bilmiyoruz ancak merkez bankası­nın yıl sonu hedef­lediği yüzde 41,5-45 arası enflasyon oranlarına denk gelecek aylık enflasyonların açıklanacağını biliyoruz" ddiye konuştu.

Özgür Erdursun, oluşacak enflasyon farklarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"2024 yılı ikinci altı aylık enflasyon farklarının da me­murlarda yüzde 10-11 arası, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise ortalama yüzde 15-16 arasın­da çıkacağını tahmin ediyo­ruz. Bu durumda da memur­lara yüzde 10-11, memur emeklile­rine yüzde 10-11, SSK, Bağ-Kur ve Banka Sandığı emeklilerine de yüzde 15-16 oranında enflasyon farkı (halk dilinde zam) yapı­lacağını söyleyebiliriz."

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2025'te Emekli ve Memur Ne Kadar Zam Alacak? SGK Uzmanı Erdursun Resmen Açıkladı - Resim: 3

EMEKLİ MAAŞLARINA GÜNCELLEME YAPILMALI

2023 yılının Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen artışa değinen Erdursun, emeklilere herhangi bir iyileştirme yapılmadığını hatırlattı. SGK uzmanı, "2023 Temmuz ayında 8.077 TL olarak yapı­lan seyyanen artışın mevcut değeri Ocak 2025’de 14.000 TL civarında olacak" dedi. Emekli aylıklarının güncel değerine ulaşması için söz konusu tutarda seyyanen zam yapılmasını belirten Erdursun, "Bir taraftan emekli aylığı hesap­lama sistemi diğer taraftan TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli aylıklarının değerini düşürdü" diye konuştu.

Özgür Erdursun, "Emekli aylıkları güncel­lenirken bu iyileştirmemin kök aylığa yapılması ve ta­mamlanan aylık uygulama­sının da ortadan kalkması gerekir" ifadelerini kullandı.

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