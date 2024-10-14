2025'te Emekli ve Memur Ne Kadar Zam Alacak? SGK Uzmanı Erdursun Resmen Açıkladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı için memur ve emekli zam oranlarına dair tahminlerini açıkladı.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Erdursun, yaptığı hesaplamalarla, milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam oranlarına dair beklentilerini paylaştı.
Son dönemde enflasyon karşısında alım gücü azalan memur ve emekliler, Ocak ayında yapılacak zamma odaklanmış durumda. Ancak, SGK Uzmanı Erdursun'un açıklamaları, umutla beklenen zam oranlarının istenilen seviyede olmayabileceğine işaret etti. Erdursun’un yaptığı değerlendirmeler, zam beklentisi içerisindeki milyonlarca insanı düşündürecek cinsten.
Erdursun, Dünya gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında "Memur ve tüm emeklilere 2025’te zam yapılmayacak" ifadelerine yer verdi.
ZAM FARKLI, ENFLASYON FARKLI
2025'te memur ve tüm emeklilere sadece enflasyon farkı verileceğini belirten Erdursun "Zam farklı, enflasyon farklı kavramlardır. Zam kavramı bir mal ve üründen daha fazla alınması için gelire eklenir. Enflasyon farkı ise fiyat artışları karşısında değer kaybeden gelirin eski haline gelmesini sağlamak için yapılır" dedi.
ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
2024 yılının ikinci altı aylık enflasyon farkı 3 Ocak 2025’de açıklanacak olan 2024 yılı Aralık ayı enflasyonuna göre netleşecek.
İkinci altı aylık enflasyon farkına ilişkin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının da bilgisinin gelmesi gerektiğini belirten Erdursun, "Ekim, Kasım, Aralık ayı enflasyonlarını henüz bilmiyoruz ancak merkez bankasının yıl sonu hedeflediği yüzde 41,5-45 arası enflasyon oranlarına denk gelecek aylık enflasyonların açıklanacağını biliyoruz" ddiye konuştu.
Özgür Erdursun, oluşacak enflasyon farklarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"2024 yılı ikinci altı aylık enflasyon farklarının da memurlarda yüzde 10-11 arası, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise ortalama yüzde 15-16 arasında çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu durumda da memurlara yüzde 10-11, memur emeklilerine yüzde 10-11, SSK, Bağ-Kur ve Banka Sandığı emeklilerine de yüzde 15-16 oranında enflasyon farkı (halk dilinde zam) yapılacağını söyleyebiliriz."
EMEKLİ MAAŞLARINA GÜNCELLEME YAPILMALI
2023 yılının Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen artışa değinen Erdursun, emeklilere herhangi bir iyileştirme yapılmadığını hatırlattı. SGK uzmanı, "2023 Temmuz ayında 8.077 TL olarak yapılan seyyanen artışın mevcut değeri Ocak 2025’de 14.000 TL civarında olacak" dedi. Emekli aylıklarının güncel değerine ulaşması için söz konusu tutarda seyyanen zam yapılmasını belirten Erdursun, "Bir taraftan emekli aylığı hesaplama sistemi diğer taraftan TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli aylıklarının değerini düşürdü" diye konuştu.
Özgür Erdursun, "Emekli aylıkları güncellenirken bu iyileştirmemin kök aylığa yapılması ve tamamlanan aylık uygulamasının da ortadan kalkması gerekir" ifadelerini kullandı.