2025'te Emekli ve Memur Ne Kadar Zam Alacak? SGK Uzmanı Erdursun Resmen Açıkladı

EMEKLİ MAAŞLARINA GÜNCELLEME YAPILMALI

2023 yılının Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen artışa değinen Erdursun, emeklilere herhangi bir iyileştirme yapılmadığını hatırlattı. SGK uzmanı, "2023 Temmuz ayında 8.077 TL olarak yapı­lan seyyanen artışın mevcut değeri Ocak 2025’de 14.000 TL civarında olacak" dedi. Emekli aylıklarının güncel değerine ulaşması için söz konusu tutarda seyyanen zam yapılmasını belirten Erdursun, "Bir taraftan emekli aylığı hesap­lama sistemi diğer taraftan TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli aylıklarının değerini düşürdü" diye konuştu.

Özgür Erdursun, "Emekli aylıkları güncel­lenirken bu iyileştirmemin kök aylığa yapılması ve ta­mamlanan aylık uygulama­sının da ortadan kalkması gerekir" ifadelerini kullandı.