2025’te Bir Destekçi Daha Geliyor! İslam Memiş’ten Gram Altın Fiyatı Ve Dolar/TL Yorumu: ‘Ucuz Değil, Bedava…’
Gram altın fiyatları ve Dolar/TL kuru yatırımcılar tarafından yakın takipte! Kapalıçarşı altın fiyatları ve döviz kurları geçtiğimiz günlerde yaşanan hareketlilik sonrası merak ediliyordu. Altın fiyatları dipten toparlanırken, kurlarda sınırlı yükseliş devam ediyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş piyasalar için yaptığı yorumda altın tahmini ve dolar kuru için dikkat çeken ifadeler kullandı. 2025’te bir destekçi daha geliyor! İşte detaylar…
Altın fiyatları Kasım ayı başından bu yana sergilediği kötü performansının ardından dipten dönüş sinyalleri veriyor. Trump’ın zaferi ile piyasalarda üç aşamalı bir süreç gözlemleniyor. Hızlı fiyatlanma, dengelenme ve Trump etkisine odaklanma… Bugünlerde piyasalar dengelenme etabına girerken artan jeopolitik gerilimler bu süreci bazı varlık sınıflarında sekteye uğratıyor. ,
ONS ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ
Jeopolitik risklerin artışı ile güvenli liman olan sarı metale talep de yükseldi ve ons altın 3,5 yılın en kötü performansından sonra toparlanma girişimleri ile 2.656 doların üzerine çıktı. Dolar endeksi geçen haftaki zirvesinden bir miktar gerileyerek 106,6 seviyesine geldi.
DOLAR/TL KURUNDA SON DURUM
Yurt içine bakıldığında döviz piyasası Trump fiyatlaması ile artan jeopolitik risk arasında hareket ediyor. Asıl mesele Trump’ın politikaları. Vaatlerini ‘ne zaman, ne oranda’ pratiğe dönüştüreceğine bağlı olarak piyasanın yönünü tayin etmesi bekleniyor. Bu kapsamda ekonomistlet ilk etapta doların değerli olmasını, değerli kalmasını beklediklerini ifade etti. Ancak ilerleyen zamanda ise gücünün azalacağı kanaatini bildirdiler. Bu kapsamda dolar/TL kurunda ılımlı yukarı eğilim korunuyor. Bu sabah 34,50 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL de 36,46 TL’den işlem görüyor.
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
21 Kasım 2024 Perşembe gününde Kapalıçarşı’da 22 gram altın satış fiyatı 3.141 TL’den değerleniyor. 24 ayar altın gram fiyatı da 3.265 TL’den alıcı ile buluşuyor. Yeni çeyrek altın 5.287 TL ve Cumhuriyet altını da 21.368 TL’den işlem görüyor.
İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için yıl sonu tahminlerini ve piyasa analizlerini paylaştı. Altın fiyatlarının ons altından destek alarak yükseldiğini anımsatan Memiş, yeni yılda altının bir destekçi daha bulacağını ve yükselişe devam edeceğini dile getirdi. Uzman isim altının ons fiyatı için, “Ons altın 2645 dolarda. Yükseliş isteği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2.537 dolardı. O dönemde 'Altın benim paramla ucuz değil, bedava' demiştim. Bir hafta içinde ons altında 100 doların, gram altında ise 150 liranın üzerinde bir getiri sağlandığını görünce bu söylemin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Kısa vadede 2580-2680 dolar bant aralığını takip ediyorum. Aralık ayı itibarıyla yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Yılı 2700 doların üzerinde tamamlayabiliriz. 2025 için 3000-3500 dolar beklentimizde bir değişiklik yok. Altın tarafında tam gaz yola devam ediyoruz” yorumunu yaptı.
ALTIN GRAM FİYATI TAHMİNİ
Altın gram fiyatı içinse şu sözleri söyledi:
“Gram altın serbest piyasalarda 3081-3096 lira aralığında işlem görüyor. Gram altın için 3050-3100 lira aralığını bekliyoruz. Ons altından destek alarak yıl boyunca yükselişini sürdüren gram altın, dolardan destek alarak da değer kazanmaya devam edecek. Yılı 3000-3500 lira aralığında tamamlayacağımızı öngörüyorum. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyoruz.”
“DOLARDAN DESTEK ALAN TÜM ENSTRÜMANLAR YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRECEK”
“Dolar kurunda yatay ve baskılanan bir seyir var. Uluslararası piyasalarda dolar güçleniyor ancak içeride dolarda bir hareketlilik göremiyoruz diyerek döviz kurlarına ilişkin de beklentilerini paylaşan İslam Memiş, “Normalde uluslararası piyasalarda dolar değerlenirken içeride de yükseliş görmemiz gerekirdi ancak yatay seyir devam ediyor. Bu baskılanma kalktığında, dolardan destek alan tüm enstrümanlarda yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Şu an euro/dolar paritesinde kar satışlarının olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Donald Trump’ın tekrar başkan seçilmesiyle birlikte Avrupa tarafında özel vergi uygulamaları gibi baskıların 2025 yılında gündeme geleceğini düşünüyorum. Bu durum euro üzerinde baskı yaratabilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.