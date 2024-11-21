2025’te Bir Destekçi Daha Geliyor! İslam Memiş’ten Gram Altın Fiyatı Ve Dolar/TL Yorumu: ‘Ucuz Değil, Bedava…’

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için yıl sonu tahminlerini ve piyasa analizlerini paylaştı. Altın fiyatlarının ons altından destek alarak yükseldiğini anımsatan Memiş, yeni yılda altının bir destekçi daha bulacağını ve yükselişe devam edeceğini dile getirdi. Uzman isim altının ons fiyatı için, “Ons altın 2645 dolarda. Yükseliş isteği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2.537 dolardı. O dönemde 'Altın benim paramla ucuz değil, bedava' demiştim. Bir hafta içinde ons altında 100 doların, gram altında ise 150 liranın üzerinde bir getiri sağlandığını görünce bu söylemin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Kısa vadede 2580-2680 dolar bant aralığını takip ediyorum. Aralık ayı itibarıyla yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Yılı 2700 doların üzerinde tamamlayabiliriz. 2025 için 3000-3500 dolar beklentimizde bir değişiklik yok. Altın tarafında tam gaz yola devam ediyoruz” yorumunu yaptı.