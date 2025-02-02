2025'in İlk 30 Gününde Yatırımcısını Zirveye Taşıdı! En Çok Kazandıran Belli Oldu

Ancak, borsa ay boyunca 10.150 puan seviyesini dört kez test etmesine rağmen bu eşiği aşamadı. Şu an için 10.150 - 10.250 puan aralığı, kritik direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

BİST 100'deki artış, mevduat faizleri ve altın getirilerinin gerisinde kaldı. Ocak ayında TL mevduat ve para piyasası fonları %4’e yakın getiri sağlarken, gram altın %8’e varan yükselişle yatırımcıların ilgisini çekti. Aynı dönemde enflasyonun da %4 civarında gerçekleşmesi, borsada reel kayıplara yol açtı.