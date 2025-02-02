2025'in İlk 30 Gününde Yatırımcısını Zirveye Taşıdı! En Çok Kazandıran Belli Oldu
Borsa İstanbul (BİST 100) endeksi, yeni yıla sınırlı bir yükselişle başladı. 2023 yılını 9.830 puandan kapatan endeks, Ocak 2024’te %1,77 artışla 10.004 puana ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ancak, borsa ay boyunca 10.150 puan seviyesini dört kez test etmesine rağmen bu eşiği aşamadı. Şu an için 10.150 - 10.250 puan aralığı, kritik direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.
BİST 100'deki artış, mevduat faizleri ve altın getirilerinin gerisinde kaldı. Ocak ayında TL mevduat ve para piyasası fonları %4’e yakın getiri sağlarken, gram altın %8’e varan yükselişle yatırımcıların ilgisini çekti. Aynı dönemde enflasyonun da %4 civarında gerçekleşmesi, borsada reel kayıplara yol açtı.
OCAK’TA EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖRLER
İletişim: %16,45 artışla en çok yükselen sektör oldu.
Ulaştırma: %9,88’lik değer kazanımıyla öne çıktı.
Teknoloji: %9,24 yükselişle dikkat çekti.
Spor: %7,64 prim yaptı.
Bankacılık: %2,62 ile sınırlı bir artış gösterdi.
OCAK’TA EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN SEKTÖRLER
Yatırım Ortaklığı: %-8,57 ile en çok gerileyen sektör oldu.
Aracı Kurumlar: %-7,23 düşüş yaşadı.
Gıda: %-6,03 ile kayıplar yaşadı.
Tekstil: %-5,36 değer kaybetti.
Metal Ana: %-5,22 düşüş gösterdi.
YENİ YIL RALLİSİ BEKLENTİLERİ DURDU
Kredi derecelendirme kuruluşlarından bir not artırımı beklentisi vardı, ancak bu gerçekleşmedi. Bu durum, borsadaki yeni yıl rallisi beklentilerini sınırladı.
2024 yılı bilançolarına dair tahminler düşük seviyede ve bu durum, hisse senedi piyasalarında yatırımcı güvenini etkileyebilir.
10.150 - 10.250 puan bandı, kritik direnç seviyesi olmaya devam ediyor. Yatırımcılar için bu bölgenin kırılıp kırılmayacağı, BİST 100'ün gelecekteki yönü açısından belirleyici olacak.