2025’in En İyi Fiyat Performans Otomobilleri Belli Oldu: İlk Sıra Şaşırtmadı!
Otomobil satın alırken en önemli kriterlerden biri aracın uzun ömürlü olması ve maliyet avantajı sunması. ABD merkezli iSeeCars, 2025 model araçları fiyat-performans açısından değerlendirerek, fiyatına göre en dayanıklı ve uzun ömürlü otomobilleri belirledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırma kapsamında Temmuz - Aralık 2024 döneminde satılan 3,8 milyondan fazla yeni araç ve 368 milyondan fazla ikinci el otomobilin kilometre verileri analiz edildi. Her modelin liste fiyatı ve tahmini ömrü hesaplanarak yıllık maliyetleri ortaya kondu.
İLK SIRADA HONDA CİVİC YER ALDI
Çalışmaya göre yıllık maliyeti en düşük olan model, 2.006 dolar ile Honda Civic oldu. Dayanıklılığıyla öne çıkan model, fiyatına kıyasla uzun ömürlü araçlar arasında ilk sıraya yerleşti.
İşte 2025 yılı için fiyatına göre en dayanıklı 10 otomobil modeli:
10. Mazda Mazda3 (Sedan)
Fiyat: 27.735$
Beklenen Ömür: 10.6 yıl
Yıllık Maliyet: 2.608$
9. Kia Soul
Fiyat: 23.863$
Beklenen Ömür: 9 yıl
Yıllık Maliyet: 2.417$
8. Toyota RAV4
Fiyat: 35.258$
Beklenen Ömür: 14.6 yıl
Yıllık Maliyet: 2.411$
7. Honda CR-V
Fiyat: 36.009$
Beklenen Ömür: 15 yıl
Yıllık Maliyet: 2.401$
6. Mitsubishi Outlander Sport
Fiyat: 28.250$
Beklenen Ömür: 11.8 yıl
Yıllık Maliyet: 2.400$
5. Subaru Impreza (Wagon)
Fiyat: 26.900$
Beklenen Ömür: 11.2 yıl
Yıllık Maliyet: 2.399$
4. Honda Accord
Fiyat: 30.659$
Beklenen Ömür: 13.1 yıl
Yıllık Maliyet: 2.339$
3. Mazda Mazda3 (Hatchback)
Fiyat: 31.849$
Beklenen Ömür: 14.1 yıl
Yıllık Maliyet: 2.260$
2. Toyota Corolla
Fiyat: 25.218$
Beklenen Ömür: 11.6 yıl
Yıllık Maliyet: 2.166$
1. Honda Civic – 2025’in En Ekonomik Uzun Ömürlü Aracı
Fiyat: 27.564$
Beklenen Ömür: 13.7 yıl
Yıllık Maliyet: 2.006$