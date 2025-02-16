2025’in En İyi Fiyat Performans Otomobilleri Belli Oldu: İlk Sıra Şaşırtmadı!

İLK SIRADA HONDA CİVİC YER ALDI

Çalışmaya göre yıllık maliyeti en düşük olan model, 2.006 dolar ile Honda Civic oldu. Dayanıklılığıyla öne çıkan model, fiyatına kıyasla uzun ömürlü araçlar arasında ilk sıraya yerleşti.

İşte 2025 yılı için fiyatına göre en dayanıklı 10 otomobil modeli:

10. Mazda Mazda3 (Sedan)

Fiyat: 27.735$

Beklenen Ömür: 10.6 yıl

Yıllık Maliyet: 2.608$

9. Kia Soul

Fiyat: 23.863$

Beklenen Ömür: 9 yıl

Yıllık Maliyet: 2.417$