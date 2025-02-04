2025’in En Güvenli Zırh Gibi Otomobilleri Açıklandı: Puanları Rekor Kırdı! O Model Zirveye Yerleşti
Otomotiv sektöründe güvenlik, sürücüler ve yolcular için en önemli kriterlerden biri olmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli otomobil inceleme platformu Car And Driver, 2025 model sedan otomobilleri mercek altına alarak yol tutuşu, frenleme performansı, hava yastıkları, darbe dayanıklılığı gibi kriterlere göre en güvenli modelleri belirledi.
ABD Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) ve Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerinden yararlanarak yapılan değerlendirmede, 2025'in en güvenli 10 sedanı açıklandı. Yeni model araç almayı düşünenler için hem güvenli hem de teknolojik donanımlarıyla öne çıkan bu modeller büyük ilgi görüyor.
2025’İN EN GÜVENLİ SEDAN MODELLERİ BELLİ OLDU
İşte 2025'in en güvenli sedan otomobilleri ve güvenlik puanları:
10.Toyota Crown – 7/10
9.Toyota Corolla – 7.5/10
8.Subaru Legacy – 7.5/10
7.Subaru WRX – 8/10
6.Acura Integra – 8.5/10
5.Hyundai Elantra – 8.5/10
4.Hyundai Sonata – 8.5/10
3.Toyota Camry – 9/10
2.Genesis G80 – 9.5/10
1.Honda Civic Hibrit – 10/10
JAPON VE KORELİ ÜRETİCİLER ADINI YAZDIRDI
Listede Japon ve Koreli üreticilerin öne çıktığı görülürken, Honda Civic Hibrit tam puan alarak 2025'in en güvenli sedan modeli seçildi. Özellikle gelişmiş sürüş destek sistemleri, çarpışma testlerindeki başarısı ve gelişmiş güvenlik donanımları ile Civic Hibrit, rakiplerini geride bıraktı.