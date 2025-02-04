2025’in En Güvenli Zırh Gibi Otomobilleri Açıklandı: Puanları Rekor Kırdı! O Model Zirveye Yerleşti

ABD Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) ve Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerinden yararlanarak yapılan değerlendirmede, 2025'in en güvenli 10 sedanı açıklandı. Yeni model araç almayı düşünenler için hem güvenli hem de teknolojik donanımlarıyla öne çıkan bu modeller büyük ilgi görüyor.