2025’in En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Belli Oldu! Yakıtı Ne İçiyorlar Ne Kokluyorlar
Araç sahibi olmak kadar, yakıt tüketimi de sürücüler için önemli bir maliyet unsuru haline geldi. Özellikle akaryakıt fiyatlarının yüksek seyrettiği Türkiye’de, daha az yakıt harcayan modeller giderek daha fazla tercih ediliyor. Uzmanlar, Türkiye’de satışı yapılan benzinli ve dizel otomobiller arasında en düşük yakıt tüketimine sahip modelleri sıraladı. Peki, listede hangi araçlar yer aldı? İşte en az yakıt tüketen otomobiller…
Kaynak: Haber Merkezi
Benzinli motorlu araçlar arasında yapılan değerlendirmeye göre, Peugeot 208 en düşük yakıt tüketimine sahip model olarak zirvede yer aldı. 100 kilometrede yalnızca 4,1 litre yakıt harcayan Peugeot 208, ekonomik sürüş avantajıyla öne çıktı. İşte benzinli motorlu araçlar kategorisinde en az yakıt tüketen 10 model:
Peugeot 208 – 4,1 litre/100 km
Citroen C3 – 4,2 litre/100 km
Opel Corsa – 4,3 litre/100 km
Nissan Micra – 4,6 litre/100 km
Kia Stonic – 4,8 litre/100 km
Mitsubishi Space Star – 4,9 litre/100 km
Kia Picanto – 4,9 litre/100 km
Hyundai i10 – 4,9 litre/100 km
Dacia Sandero – 4,9 litre/100 km
Renault Clio – 5 litre/100 km
DİZEL KATEGORİSİNDE PEUGEOT 2008 ZİRVEDE
Dizel motorlu araçlar arasında ise Peugeot 2008 modeli, 100 kilometrede sadece 3,6 litre yakıt tüketimiyle listenin zirvesine yerleşti. Onu 3,8 litre yakıt tüketimiyle Peugeot 508 ve Citroen C4 takip etti. İşte dizel motorlu araçlar arasında en düşük yakıt tüketimine sahip 10 model:
Peugeot 2008 – 3,6 litre/100 km
Peugeot 508 – 3,8 litre/100 km
Citroen C4 – 3,8 litre/100 km
Opel Crossland – 3,9 litre/100 km
Volkswagen Passat – 3,9 litre/100 km
Citroen C-Elysee – 3,9 litre/100 km
Mini Cooper Clubman – 4 litre/100 km
Renault Megane – 4,1 litre/100 km
Fiat Egea – 4,1 litre/100 km
BMW 1 Serisi – 4,2 litre/100 km
YAKIT TASARRUFU ÖN PLANDA
Özellikle şehir içi trafiğinde yakıt tasarrufu sağlayan modeller, sürücüler tarafından yoğun ilgi görüyor. Benzinli araçlar kategorisinde Peugeot 208, dizel kategorisinde ise Peugeot 2008 yakıt verimliliği açısından en iddialı modeller olarak öne çıkıyor.