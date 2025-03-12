2025’in En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Belli Oldu! Yakıtı Ne İçiyorlar Ne Kokluyorlar

Araç sahibi olmak kadar, yakıt tüketimi de sürücüler için önemli bir maliyet unsuru haline geldi. Özellikle akaryakıt fiyatlarının yüksek seyrettiği Türkiye’de, daha az yakıt harcayan modeller giderek daha fazla tercih ediliyor. Uzmanlar, Türkiye’de satışı yapılan benzinli ve dizel otomobiller arasında en düşük yakıt tüketimine sahip modelleri sıraladı. Peki, listede hangi araçlar yer aldı? İşte en az yakıt tüketen otomobiller…

Kaynak: Haber Merkezi

Akaryakıt Otomobil Sıfır Otomobil Elektrikli Otomobil İkinci El Araba
2025’in En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Belli Oldu! Yakıtı Ne İçiyorlar Ne Kokluyorlar - Resim: 1

Benzinli motorlu araçlar arasında yapılan değerlendirmeye göre, Peugeot 208 en düşük yakıt tüketimine sahip model olarak zirvede yer aldı. 100 kilometrede yalnızca 4,1 litre yakıt harcayan Peugeot 208, ekonomik sürüş avantajıyla öne çıktı. İşte benzinli motorlu araçlar kategorisinde en az yakıt tüketen 10 model:

Peugeot 208 – 4,1 litre/100 km

Citroen C3 – 4,2 litre/100 km

Opel Corsa – 4,3 litre/100 km

Nissan Micra – 4,6 litre/100 km

Kia Stonic – 4,8 litre/100 km

Mitsubishi Space Star – 4,9 litre/100 km

Kia Picanto – 4,9 litre/100 km

Hyundai i10 – 4,9 litre/100 km

Dacia Sandero – 4,9 litre/100 km

Renault Clio – 5 litre/100 km

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2025’in En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Belli Oldu! Yakıtı Ne İçiyorlar Ne Kokluyorlar - Resim: 2

DİZEL KATEGORİSİNDE PEUGEOT 2008 ZİRVEDE

Dizel motorlu araçlar arasında ise Peugeot 2008 modeli, 100 kilometrede sadece 3,6 litre yakıt tüketimiyle listenin zirvesine yerleşti. Onu 3,8 litre yakıt tüketimiyle Peugeot 508 ve Citroen C4 takip etti. İşte dizel motorlu araçlar arasında en düşük yakıt tüketimine sahip 10 model:

Peugeot 2008 – 3,6 litre/100 km

Peugeot 508 – 3,8 litre/100 km

Citroen C4 – 3,8 litre/100 km

Opel Crossland – 3,9 litre/100 km

Volkswagen Passat – 3,9 litre/100 km

Citroen C-Elysee – 3,9 litre/100 km

Mini Cooper Clubman – 4 litre/100 km

Renault Megane – 4,1 litre/100 km

Fiat Egea – 4,1 litre/100 km

BMW 1 Serisi – 4,2 litre/100 km

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2025’in En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Belli Oldu! Yakıtı Ne İçiyorlar Ne Kokluyorlar - Resim: 3

YAKIT TASARRUFU ÖN PLANDA

Özellikle şehir içi trafiğinde yakıt tasarrufu sağlayan modeller, sürücüler tarafından yoğun ilgi görüyor. Benzinli araçlar kategorisinde Peugeot 208, dizel kategorisinde ise Peugeot 2008 yakıt verimliliği açısından en iddialı modeller olarak öne çıkıyor.

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