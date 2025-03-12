2025’in En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Belli Oldu! Yakıtı Ne İçiyorlar Ne Kokluyorlar

DİZEL KATEGORİSİNDE PEUGEOT 2008 ZİRVEDE

Dizel motorlu araçlar arasında ise Peugeot 2008 modeli, 100 kilometrede sadece 3,6 litre yakıt tüketimiyle listenin zirvesine yerleşti. Onu 3,8 litre yakıt tüketimiyle Peugeot 508 ve Citroen C4 takip etti. İşte dizel motorlu araçlar arasında en düşük yakıt tüketimine sahip 10 model:

Peugeot 2008 – 3,6 litre/100 km

Peugeot 508 – 3,8 litre/100 km

Citroen C4 – 3,8 litre/100 km

Opel Crossland – 3,9 litre/100 km

Volkswagen Passat – 3,9 litre/100 km

Citroen C-Elysee – 3,9 litre/100 km

Mini Cooper Clubman – 4 litre/100 km

Renault Megane – 4,1 litre/100 km

Fiat Egea – 4,1 litre/100 km

BMW 1 Serisi – 4,2 litre/100 km