2025 Yılının En İyi Hibrit SUV’ları Listelendi: İlk 5 Markayı da Onlar Kaptı

HİBRİT MODELLER TERCİH EDİLİYOR MU?

Hibrit araçlar, birden fazla enerji kaynağını bir arada kullanarak sürücülere hem konfor hem de yakıt tasarrufu sunuyor. Benzinli veya dizel motorun, elektrik motoruyla birlikte çalıştığı bu sistem, yakıt tüketimini azaltarak çevre dostu bir alternatif oluşturuyor. Otomotiv sektöründeki büyük markalar da hibrit modellere yönelik yatırımlarını artırırken, bazı üreticiler tamamen elektrikli modellere geçiş hedeflerini erteleyerek hibrit seçeneklere yönelmeye başladı.