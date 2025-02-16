2025 Yılının En İyi Hibrit SUV’ları Listelendi: İlk 5 Markayı da Onlar Kaptı
Otomobil piyasasında elektrikliye geçişte öne çıkan en iyi hibrit SUV modeller açıklandı. İlk 5'i Japon markalar kaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araçların yüksek maliyetleri ve şarj altyapısının henüz tam anlamıyla yaygınlaşmaması, hibrit otomobillere olan ilgiyi artırıyor. Hem yakıt verimliliği hem de performansıyla dikkat çeken hibrit araçlar, özellikle SUV segmentinde giderek daha fazla tercih ediliyor.
HİBRİT MODELLER TERCİH EDİLİYOR MU?
Hibrit araçlar, birden fazla enerji kaynağını bir arada kullanarak sürücülere hem konfor hem de yakıt tasarrufu sunuyor. Benzinli veya dizel motorun, elektrik motoruyla birlikte çalıştığı bu sistem, yakıt tüketimini azaltarak çevre dostu bir alternatif oluşturuyor. Otomotiv sektöründeki büyük markalar da hibrit modellere yönelik yatırımlarını artırırken, bazı üreticiler tamamen elektrikli modellere geçiş hedeflerini erteleyerek hibrit seçeneklere yönelmeye başladı.
2025'İN EN İYİ HİBRİT OTOMOBİLLERİ BELLİ OLDU
Amerikan merkezli otomobil değerlendirme kuruluşu Car and Driver, 2025 model hibrit SUV araçları detaylı şekilde analiz ederek en iyi modelleri belirledi. Plug-in hibrit (şarj edilebilir hibrit) modellerin dahil edilmediği listede, araçların kilometre ömrü, güvenlik donanımları, teknolojik yenilikleri ve yakıt verimliliği gibi kriterler dikkate alındı. Japon markalarının ön plana çıktığı sıralamada, en iyi hibrit SUV modeli Honda CR-V Hybrid oldu.
İşte 2025'in En İyi 10 Hibrit SUV Modeli:
Kia Sorento Hybrid – Puan: 8.5
Toyota Crown Signia – Puan: 8.5
Kia Niro Hybrid – Puan: 8.5
Hyundai Tucson Hybrid – Puan: 8.5
Mazda CX-70 Hybrid – Puan: 9
Hyundai Santa Fe Hybrid – Puan: 9
Toyota Land Cruiser Hybrid – Puan: 9.5
Mazda CX-90 Hybrid – Puan: 9.5
Toyota Grand Highlander Hybrid – Puan: 9.5
Honda CR-V Hybrid – Puan: 10