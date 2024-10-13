2025 Yılında Emekli Olmayı Planlayanlara Kötü Haber!
Kulislere yansıyan bilgilere göre, gelecek yıl emeklilik dilekçesi verenlerin aylıklarının 2024’te emekli olanlara kıyasla düşmemesi için yapılması beklenen düzenleme konusunda ibre tersine döndü. Peki, 2025 yılında emekli olanlar daha az maaş mı alacak? İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılına ilişkin emeklilik planlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Gelecek yıl emeklilik dilekçesi verenlerin, 2025'te emekli olacaklara kıyasla daha avantajlı aylık alacağı öngörülüyordu fakat ekonomi yönetiminin bu konuda düzenleme yapmaktan vazgeçtiği belirtiliyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in de bu yönde açıklamalar yapması dikkat çekti.
YÜZDE 30'A VARAN BİR FARK YARATABİLİR
Emeklilik aylıkları, kullanılan formüller doğrultusunda güncelleme katsayısı ve enflasyon verilerine göre hesaplanıyor. 2024’te enflasyon oranının 2023’e kıyasla daha düşük olacağı tahmin edildiği için 2024'te emekli olanların aylıkları, 2025'te emekli olacaklara göre yüzde 30'a varan bir fark yaratabilir.
Bu sebeple bazı emeklilerin dilekçelerini yıl bitmeden vermeleri bekleniyor. Daha önce bu farkın önüne geçmek amacıyla bir düzenleme yapılacağı düşünülüyordu ancak son günlerde bu tür günlük düzenlemelerin sistemin bütünlüğüne zarar verebileceği ve uzun vadeli bir çözüm getirmediği görüşü ağırlık kazandı.
SİNYALLER VERİLDİ
Güler, önceki açıklamasında mevcut maaş bağlama usullerinin devam edeceğini ve kendilerine farkla ilgili bir rapor ulaşmadığını belirterek düzenleme yapılmayacağı yönünde sinyaller verdi.
2025 yılı bütçe görüşmelerinin başlamasıyla birlikte düzenleme için zamanın kısıtlı olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, emeklilik konusunda belirsizliklerin sürdüğü söylenebilir.