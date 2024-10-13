2025 Yılında Emekli Olmayı Planlayanlara Kötü Haber!

Bu sebeple bazı emeklilerin dilekçelerini yıl bitmeden vermeleri bekleniyor. Daha önce bu farkın önüne geçmek amacıyla bir düzenleme yapılacağı düşünülüyordu ancak son günlerde bu tür günlük düzenlemelerin sistemin bütünlüğüne zarar verebileceği ve uzun vadeli bir çözüm getirmediği görüşü ağırlık kazandı.