2025 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Fatih Portakal Canlı Yayında Net Oran Verdi

BAKAN ŞİMŞEK'E ELEŞTİRİ

Portakal, ekonomik eşitsizlikle ilgili olarak da eleştirilerde bulundu. “Mehmet Şimşek’e, gelir bozukluğunu nasıl düzelteceğiyle ilgili bir planı olup olmadığını sordum. Ülkede gelir eşitsizliği var; bir tarafta yüksek maaşlar, diğer tarafta düşük maaşlar söz konusu. Bu durumun nasıl çözüleceğini bilmek istiyoruz. Gelir olmadan insanlar hiçbir şeye sahip olamaz ve hayal kuramaz” şeklinde konuştu.