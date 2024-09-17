2025 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Fatih Portakal Canlı Yayında Net Oran Verdi
2025 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili spekülasyonlar şimdiden başladı. Fatih Portakal, enflasyon tahminlerine dayanarak yeni asgari ücret tahminlerini açıkladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Fatih Portakal, enflasyonun yıl sonunda %41 seviyelerinde olabileceğini belirterek, yeni asgari ücretteki artış oranının %40 ila %50 arasında olacağını öngördü. Ayrıca, enflasyon oranının yükselmesi durumunda bu oranın %65'e kadar çıkabileceğini ifade etti.
NET ORAN VERDİ
Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber bülteninde, 2025 yılının asgari ücretinin belirlenmesine üç buçuk ay kala tahminlerde bulundu. Portakal, enflasyon oranlarının %41 civarında olabileceğini belirterek, “En az %41 oranında bir artış bekliyoruz. Ancak, bu oran %45'e kadar çıkabilir” dedi.
Portakal, asgari ücrete yapılacak zam oranının %40 ila %50 arasında olacağını ve bu artışın asgari ücreti 20.000 TL seviyelerine çıkarabileceğini belirtti. Ayrıca, “Eğer oran %50 olursa, asgari ücret 30.000 TL'ye kadar çıkabilir. Ancak %40'ın altında bir artış beklemiyorum” şeklinde konuştu.
REFAH PAYI VE GELİR DAĞILIMI
Portakal, asgari ücrete eklenebilecek refah payına da değindi. “Yeni düzenlemeyle birlikte, ek olarak %5 ila %10 oranında bir refah payı eklenebilir,” ifadelerini kullandı. Bu durumda, asgari ücretin mevcut seviyesinden önemli bir artış göstereceğini vurguladı.
BAKAN ŞİMŞEK'E ELEŞTİRİ
Portakal, ekonomik eşitsizlikle ilgili olarak da eleştirilerde bulundu. “Mehmet Şimşek’e, gelir bozukluğunu nasıl düzelteceğiyle ilgili bir planı olup olmadığını sordum. Ülkede gelir eşitsizliği var; bir tarafta yüksek maaşlar, diğer tarafta düşük maaşlar söz konusu. Bu durumun nasıl çözüleceğini bilmek istiyoruz. Gelir olmadan insanlar hiçbir şeye sahip olamaz ve hayal kuramaz” şeklinde konuştu.