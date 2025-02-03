2025 Yılında 20 Bin TL Altında Alınabilecek Bütçe Dostu Akıllı Telefonlar Belli Oldu
Teknolojik ürünlerdeki fiyat artışları, enflasyon ve döviz kuru etkisiyle devam ediyor. Bu durum, özellikle fiyat-performans ürünlerine olan ilgiyi artırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı itibarıyla 20 bin TL altındaki akıllı telefonlar, hem öğrencilerin hem de bütçesini aşmak istemeyen kullanıcıların dikkatini çekiyor. İşte 20 bin TL altı fiyatlarla alabileceğiniz, performansı ile öne çıkan akıllı telefonlar...
1. NOTHING PHONE (2A)
Ekran: 6.7 inç AMOLED, 120Hz, 1080 x 2412 piksel
İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Pro
RAM: 8 GB / 12 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamera: 50 MP + 50 MP (Arka), 32 MP (Ön)
Batarya: 5.000 mAh, 45W şarj
Fiyat: 20.000 TL civarı
2. POCO X6 PRO
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz, 1220 x 2712 piksel
İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
RAM: 8 GB / 12 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB
Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP (Arka), 16 MP (Ön)
Batarya: 5100 mAh, 67W hızlı şarj
Fiyat: 18.500 TL civarı
3. XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO
Ekran: 6.6 inç AMOLED, 120Hz
İşlemci: MediaTek Dimensity 6080
RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamera: 108 MP + 2 MP (Arka), 16 MP (Ön)
Batarya: 5.000 mAh, 33W şarj
Fiyat: 18.000 TL civarı
4. OPPO RENO 11F 5G
Ekran: 6.7 inç AMOLED, 120Hz, 1080 x 2412 piksel
İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB
Kamera: 64 MP + 8 MP (Arka), 32 MP (Ön)
Batarya: 5.000 mAh, 67W hızlı şarj
Fiyat: 19.500 TL civarı
5. TECHO SPARK 20 PRO
Ekran: 6.78 inç IPS LCD, 120Hz, 1080 x 2460 piksel
İşlemci: MediaTek Helio G99
RAM: 12 GB
Depolama: 256 GB
Kamera: 108 MP (Arka), 32 MP (Ön)
Batarya: 5.000 mAh, 33W şarj
Fiyat: 19.000 TL civarı
6. HUAWEİ NOVA 12 SE
Ekran: 6.67 inç OLED, 1080 x 2400 piksel
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB
Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP (Arka), 32 MP (Ön)
Batarya: 4.500 mAh
Fiyat: 19.999 TL
7. VIVO V30 LT
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz, 1080 x 2400 piksel
İşlemci: Snapdragon 685
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamera: 50 MP (Arka), 8 MP (Ön)
Batarya: 5.000 mAh, 80W hızlı şarj
Fiyat: 19.800 TL civarı
8. HONOR X9B 5G
Ekran: 6.78 inç AMOLED, 120Hz, 1220 x 2652 piksel
İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
RAM: 8 GB / 12 GB
Depolama: 256 GB
Kamera: 108 MP + 5 MP + 2 MP (Arka), 16 MP (Ön)
Batarya: 5.800 mAh, 35W hızlı şarj
Fiyat: 19.800 TL civarı
9. SAMSUNG GALAXY A55
Ekran: 6.6 inç Super AMOLED, 120Hz, 1080 x 2340 piksel
İşlemci: Exynos 1480
RAM: 8 GB / 12 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamera: 50 MP + 12 MP + 5 MP (Arka), 32 MP (Ön)
Batarya: 5.000 mAh, 25W şarj
Fiyat: 19.900 TL civarı
Bu akıllı telefonlar, bütçesini zorlamak istemeyen kullanıcılar için yüksek performans ve uygun fiyatı bir arada sunuyor. 12 taksit imkanı ile satın alınabilecek bu cihazlar, 2025 yılında en çok tercih edilen modeller arasında yer alacak.