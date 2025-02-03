2025 Yılında 20 Bin TL Altında Alınabilecek Bütçe Dostu Akıllı Telefonlar Belli Oldu

8. HONOR X9B 5G

Ekran: 6.78 inç AMOLED, 120Hz, 1220 x 2652 piksel

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB

Kamera: 108 MP + 5 MP + 2 MP (Arka), 16 MP (Ön)

Batarya: 5.800 mAh, 35W hızlı şarj

Fiyat: 19.800 TL civarı

9. SAMSUNG GALAXY A55

Ekran: 6.6 inç Super AMOLED, 120Hz, 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Exynos 1480

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 MP + 12 MP + 5 MP (Arka), 32 MP (Ön)

Batarya: 5.000 mAh, 25W şarj

Fiyat: 19.900 TL civarı

Bu akıllı telefonlar, bütçesini zorlamak istemeyen kullanıcılar için yüksek performans ve uygun fiyatı bir arada sunuyor. 12 taksit imkanı ile satın alınabilecek bu cihazlar, 2025 yılında en çok tercih edilen modeller arasında yer alacak.