2025 Yılı Tapu Harcı Belli Oldu! İşte Yeni Yıl Harçları...
Türkiye’nin 2025 yılı için harç gelirleri hedefi 282 milyar 538 milyon 376 bin lira olarak belirlendi. Bu gelirin en büyük kısmını tapu harçları oluşturacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, tapu harçlarından toplam 122 milyar 488 milyon 929 bin lira gelir elde edilmesi planlanıyor. Bu tutar, tüm harç gelirlerinin %43,4’ünü oluşturacak. Gayrimenkul alım-satım işlemlerinden alınan bu harçlar, bütçenin en önemli kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor.
YARGI HARÇLARI İKİNCİ SIRADA
2025 yılı bütçesinde yargı harçlarının da önemli bir paya sahip olması bekleniyor. Yargı harçlarından 50 milyar 926 milyon 337 bin lira gelir hedeflenirken, bu tutarın içerisinde ticaret sicil, esnaf sicil ve diğer yargı harçları yer alıyor.
DİĞER HARÇLAR VE TAHMİN EDİLEN GELİRLER
Bütçede farklı harç türlerinden elde edilecek gelirler ise şöyle sıralanıyor:
Pasaport ve Konsolosluk Harçları: 18 milyar 398 milyon 163 bin lira
Noter Harçları: 12 milyar 379 milyon 25 bin lira
Trafik Harçları: 13 milyar 72 milyon 169 bin lira
Gemi ve Liman Harçları: 1 milyar 90 milyon 632 bin lira
Diğer Harçlar: 62 milyar 96 milyon 206 bin lira
Diğer harç gelirleri içerisinde yurt dışı çıkış harcı, özel güvenlik harçları ve Türk uluslararası gemi sicil kayıt harçları gibi kalemler de bulunuyor.
HARÇ GELİRLERİ BÜTÇENİN ÖNEMLİ BİR AYAĞI
2025 bütçesi kapsamında tahsil edilmesi öngörülen toplam 282,5 milyar liralık harç geliri, kamu finansmanı için kritik bir öneme sahip olacak. Özellikle gayrimenkul sektörüne yönelik yüksek tapu harçlarının, vatandaşlar üzerinde ekonomik bir yük oluşturabileceği değerlendiriliyor.