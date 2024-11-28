2025 Yılı Tapu Harcı Belli Oldu! İşte Yeni Yıl Harçları...

DİĞER HARÇLAR VE TAHMİN EDİLEN GELİRLER

Bütçede farklı harç türlerinden elde edilecek gelirler ise şöyle sıralanıyor:

Pasaport ve Konsolosluk Harçları: 18 milyar 398 milyon 163 bin lira

Noter Harçları: 12 milyar 379 milyon 25 bin lira

Trafik Harçları: 13 milyar 72 milyon 169 bin lira

Gemi ve Liman Harçları: 1 milyar 90 milyon 632 bin lira

Diğer Harçlar: 62 milyar 96 milyon 206 bin lira

Diğer harç gelirleri içerisinde yurt dışı çıkış harcı, özel güvenlik harçları ve Türk uluslararası gemi sicil kayıt harçları gibi kalemler de bulunuyor.