2025 Yılı Otomobil Piyasasında Dönüm Noktası Olacak! Tarih Verildi, Bütün Ezberler Bozulacak

KÜRESEL SATIŞ TAVAN YAPTI

Norveç, 2024'te satılan araçların yüzde 90'ının elektrikli olmasıyla bu alanda liderliğini sürdürüyor.

Türkiye, 2024 yılında toplam araç satışlarının yalnızca yüzde 0,5 artmasına rağmen, elektrikli araç satışlarında yüzde 45,9’luk bir büyüme kaydederek 105 bin adedin üzerine çıktı.

ABD, elektrikli araç satışlarında 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 12 artışla 1,3 milyon adede ulaştı ve toplam araç satışlarının yüzde 8'ini oluşturdu.

Tayland, elektrikli araç satışlarının otomobil pazarındaki payını yüzde 14’e çıkardı.

En az 31 ülke, yıllık elektrikli araç satışlarında yüzde 5 eşiğine ulaştı ve bu oran hızla artmaya devam ediyor.