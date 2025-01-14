2025 Yılı Otomobil Piyasasında Dönüm Noktası Olacak! Tarih Verildi, Bütün Ezberler Bozulacak
Dünya genelinde elektrikli araç (EV) satışlarında yaşanan hızlı artış, bu teknolojinin geleneksel içten yanmalı motorlu araçların yerini almaya başladığını gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlara göre, elektrikli araçların yaygınlaşması "dönüm noktası" olarak nitelendiriliyor. Otomotiv piyasasındaki bu süreci hızlandıran çeşitli faktörler bulunuyor. Elektrikli araçlara ilişkin veriler, ülkelere göre otomotiv piyasasındaki durumu gözler önüne serdi. Ülkelere göre verilere bakıldığında;
-Hindistan, Kasım 2024’te elektrikli araçlara uygulanan vergiyi yüzde 12'den yüzde 5'e düşürerek bu alandaki büyümeyi teşvik etti.
-Suudi Arabistan, park yerlerinin yüzde 5'inin elektrikli araçlara ayrılmasını zorunlu hale getirdi.
-Filipinler, elektrikli araçlara yönelik sıfır tarifeyi 2028 yılına kadar uzatarak sektörün büyümesine katkı sağladı.
KÜRESEL SATIŞ TAVAN YAPTI
Norveç, 2024'te satılan araçların yüzde 90'ının elektrikli olmasıyla bu alanda liderliğini sürdürüyor.
Türkiye, 2024 yılında toplam araç satışlarının yalnızca yüzde 0,5 artmasına rağmen, elektrikli araç satışlarında yüzde 45,9’luk bir büyüme kaydederek 105 bin adedin üzerine çıktı.
ABD, elektrikli araç satışlarında 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 12 artışla 1,3 milyon adede ulaştı ve toplam araç satışlarının yüzde 8'ini oluşturdu.
Tayland, elektrikli araç satışlarının otomobil pazarındaki payını yüzde 14’e çıkardı.
En az 31 ülke, yıllık elektrikli araç satışlarında yüzde 5 eşiğine ulaştı ve bu oran hızla artmaya devam ediyor.
YÜZDE 69.5’E ÇIKACAK
BloombergNEF verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla elektrikli araçların dünya çapındaki hafif araç satışlarındaki payının yüzde 22,6’ya ulaşması bekleniyor. Uzun vadede, 2030'da bu oranın yüzde 50'yi aşacağı, 2035'te ise yüzde 69,5'e çıkacağı tahmin ediliyor.
SEKTÖRE PİL ETKİSİ
Elektrikli araçların yaygınlaşmasında, pil maliyetlerindeki düşüş ve hükümet teşvikleri önemli rol oynuyor.
2010’dan bu yana lityum iyon pillerin fiyatı yüzde 89 oranında azaldı ve 2024'te kilovatsaat başına 112 dolara geriledi.
2026'ya kadar pil fiyatlarının kWh başına 82 dolara düşmesi öngörülüyor.
TEŞVİKLERDE LİDER ÜLKELER HANGİLERİ OLDU?
Norveç, elektrikli araçlara yönelik vergi kesintileri ve halka açık ücretsiz şarj istasyonlarıyla öncü rol oynuyor.
Avrupa Birliği, 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçların satışını durdurma hedefini sürdürüyor.
ABD, Enflasyonu Azaltma Yasası kapsamında, elektrikli araç alıcılarına 7.500 dolarlık vergi kredisi sağlıyor.
Çin, sübvansiyonlar, yerli üretim avantajı ve altyapı yatırımlarıyla sektörün büyümesine öncülük ediyor.