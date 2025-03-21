2025 Yılı Hac Takvimi Belli Oldu: Hac Fiyat Listesi Açıklandı!
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac organizasyonuna ilişkin önemli detayları duyurdu. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar için gidiş-dönüş tarihleri ile konaklama ücretleri netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre, hac yolculuğu 29 Nisan 2025 tarihinde başlayacak. Hacı adaylarının kutsal topraklara hareketi, 31 Mayıs 2025’e kadar sürecek.
Dönüş tarihleri ise 11 Haziran - 5 Temmuz 2025 arasında gerçekleşecek.
2025 HAC ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
Hac ücretleri, konaklama tercihi ve sunulan hizmetlere göre farklılık gösteriyor. Diyanet tarafından Mekke ve Medine’de belirlenen standartlara uygun konaklama hizmeti sağlanacak.
Ücretler Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden tahsil edilecek. 2025 yılı hac organizasyonu için belirlenen konaklama ücretleri şöyle:
4 kişilik odalar: 24.500 SAR (Yaklaşık 248 bin 264 Türk Lirası)
3 kişilik odalar: 26.500 SAR (Yaklaşık 268 bin 531 Türk Lirası)
2 kişilik odalar: 28.500 SAR (Yaklaşık 288 bin 797 Türk Lirası)
Hac kayıt işlemleri 5 Ağustos - 16 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Şimdi ise hacı adayları kura sonuçlarını bekliyor.
2025 yılında hac ibadetini yerine getirecek adayların, süreçle ilgili güncellemeleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi duyurularından takip etmeleri gerekiyor.