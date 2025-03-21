2025 Yılı Hac Takvimi Belli Oldu: Hac Fiyat Listesi Açıklandı!

2025 HAC ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Hac ücretleri, konaklama tercihi ve sunulan hizmetlere göre farklılık gösteriyor. Diyanet tarafından Mekke ve Medine’de belirlenen standartlara uygun konaklama hizmeti sağlanacak.

Ücretler Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden tahsil edilecek. 2025 yılı hac organizasyonu için belirlenen konaklama ücretleri şöyle:

4 kişilik odalar: 24.500 SAR (Yaklaşık 248 bin 264 Türk Lirası)

3 kişilik odalar: 26.500 SAR (Yaklaşık 268 bin 531 Türk Lirası)

2 kişilik odalar: 28.500 SAR (Yaklaşık 288 bin 797 Türk Lirası)