2025 Yaş Çay Alım Fiyatı Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için yaş çay alım fiyatını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yaş çayın kilogram alım fiyatı 25,44 TL olarak belirlendi. Böylece 2024 yılına kıyasla yaş çay fiyatında yüzde 33,9 oranında artış gerçekleşti.

2025 Yaş Çay Alım Fiyatı Belli Oldu

Bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bilgilendirmede, 2024 yılı yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olduğu belirtildi. Açıklamada, Çaykur’un 49 fabrikasında toplam 783 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiği ifade edilerek, 2025 yılında da benzer miktarda alım yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

DESTEKLEME BEDELİ BU YIL AÇIKLANMADI

Geçtiğimiz yıllarda yaş çay fiyatıyla birlikte açıklanan destekleme ödemesi (fark ödemesi) bu yılki duyuruda yer almadı. Tarım ve Orman Bakanlığı, sadece taban alım fiyatını paylaşmakla yetindi. 2024 yılında kilogram başına 19 TL olan yaş çay bedeli, bu yıl 25,44 TL’ye çıkarıldı. Bu da üreticinin kilogram başına 6,44 TL daha fazla gelir elde edeceği anlamına geliyor.

2025 Yaş Çay Alım Fiyatı Belli Oldu - Resim : 1

ÜRETİCİLER GÖZÜNÜ DETAYLI AÇIKLAMAYA ÇEVİRDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaş çay fiyatını sadece alım bedeliyle duyurması, prim ve destekleme ödemesiyle ilgili beklentileri artırdı. Üreticiler, ilerleyen günlerde bu konuda detaylı bir açıklama yapılmasını bekliyor.

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Kaynak: AA

Bakanlık Açıkladı: 2025 Yılı İçin Yaş Çay Bedeli Açıklandı 2025 Yılı İçin Yaş Çay Fiyatı Belli Oldu
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