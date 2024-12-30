2025 Emekli Promosyonları Değişti: Asgari Ücretin Ardından Bankalar Vites Yükseltti

Asgari ücret zammının ardından tüm gözler emekli maaşlarına çevrilirken, bankalar da emeklileri cezbeden cazip promosyon teklifleriyle gündeme geldi. Bazı bankaların sunduğu promosyonlar, emekli maaşlarının bile üzerine çıkmasıyla büyük ilgi görüyor. Bankalar arasındaki rekabet, emeklilerin lehine sonuçlanıyor. Özellikle maaşını taşıyan veya yeni emekli olanlara sunulan promosyonlar, 24.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu da emeklilerin ek gelir elde etmelerine ve ekonomik durumlarını güçlendirmelerine olanak tanıyor.



