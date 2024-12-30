2025 Emekli Promosyonları Değişti: Asgari Ücretin Ardından Bankalar Vites Yükseltti
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesinin ardından bankalar da vites yükseltti. Milyonlarca emeklinin merak ettiği 2025 banka promosyonları ortaya çıktı. Bazı bankaların verdikleri promosyon emekli maaşını bile solladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücret zammının ardından tüm gözler emekli maaşlarına çevrilirken, bankalar da emeklileri cezbeden cazip promosyon teklifleriyle gündeme geldi. Bazı bankaların sunduğu promosyonlar, emekli maaşlarının bile üzerine çıkmasıyla büyük ilgi görüyor. Bankalar arasındaki rekabet, emeklilerin lehine sonuçlanıyor. Özellikle maaşını taşıyan veya yeni emekli olanlara sunulan promosyonlar, 24.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu da emeklilerin ek gelir elde etmelerine ve ekonomik durumlarını güçlendirmelerine olanak tanıyor.
KREDİ KARTI KULLANIMI ZORUNLU
Bu kadar yüksek tutarlardaki promosyonlardan yararlanmak için bazı bankaların belirlediği ek şartlar bulunabiliyor. Örneğin, kredi kartı kullanımı, mevduat hesabı açma gibi koşullar talep edilebiliyor. Bu nedenle, promosyon tekliflerini değerlendirirken bu şartları dikkatlice incelemek önemli.
İşte bankaların emeklilere sunduğu yeni promosyon tutarları:
VakıfBank
VakıfBank, maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyonun yanı sıra, Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerden aylık 1.000 TL’ye kadar (yılda toplam 12.000 TL) nakit ödeme fırsatı sunuyor. Maaş aralığına göre verilen promosyonlar şu şekilde:
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üstü: 12.000 TL
Halkbank
10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Yapı Kredi
9.999 TL’ye kadar: 9.250 TL
10.000 TL - 14.499 TL arası: 13.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 15.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL
Garanti BBVA
10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
QNB Finansbank
QNB Finansbank, 15.000 TL'ye kadar promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim sunuyor.
9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Akbank
Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar promosyon, 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödeme fırsatı sunuyor.
9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
İş Bankası
0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Türkiye Finans
9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
DenizBank
DenizBank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Maaş aralığına göre:
9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Şekerbank
Şekerbank, emeklilere maaş tutarına göre aşağıdaki promosyonları sunuyor:
9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
TEB
TEB, emekli maaşını taşıyan emeklilere 18.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Maaş bandına göre detaylar:
9.999 TL’ye kadar: 11.000 TL
10.000 TL - 14.499 TL arası: 14.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 16.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL
Albaraka Türk
Albaraka Türk, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, otomatik ödeme talimatı verenlere ek ödüller kazanma fırsatı da mevcut:
0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
ING Bank
ING Bank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere toplamda 20.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar:
9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL