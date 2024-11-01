2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI Son Dakika: SGK, Oranı Ele Verdi! 3400 Liralık Fark Ortaya Çıkmıştı: Prim Gelirleri ‘Yüzde 25’ Dedi
2025 asgari ücret zammı görüşmeleri Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucu belli olacak. Enflasyon verileri masada yeni asgari ücreti en belirleyici rakamlar olarak yer alacak. Herkes farklı bir oran tahmini yapsa da en önemli ipucu SGK’dan geldi. SGK’nın 2025 bütçesine göre asgari ücret zammı 2025 yılında yüzde 25 dolaylarında olacak. İşte detaylar…
SON DAKİKA HABERLERİ... 2024 asgari ücret zammı net 17.002 TL brüt asgari ücret ise 20.002 TL olmuştu. Aralık ayında yeniden görüşmelere başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için 1 ay kala farklı farklı rakamlar konuşulmaya başlandı. Yeni asgari ücret belirlenirken masadaki en güçlü veri ise enflasyon rakamları olacak. Peki asgari ücret 2025 ne kadar, kaç TL olacak? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2025 yılı bütçesi zam oranını ele verdi. İşte detaylar…
YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN SON 1 AY!
Asgari ücret belirleme maratonu Aralık ayı ile başlayacak. İşçi (TİSK), işveren (TÜRK-İş) ve hükümetin 5'er kişilik temsilcileri yeni asgari ücret için pazarlık masasına oturacak. Tespit Komisyonu masasında 6 aylık enflasyon tahmini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları, büyüme rakamları, TİSK'e ve TÜRK-İş'e ait veriler bulunacak. 4 toplantının ardından Aralık ayının sonunda belli olacak 2025 asgari ücret zammı doğrudan 7 dolaylı yoldan ise milyonların gelirini etkileyecek.
İKİ ORAN ARASINDA 3.400 LİRALIK FARK VAR
Ancak asgari ücret zammı tahminlerinde oranlar oldukça geniş bir aralığa yayılmış durumda. Bu kapsamda yüzde 25-45 arası bir zam milyonlarca asgari ücretliyi bekliyor. 17.002 Liralık 2024 asgari ücret rakamına bakıldığında bu iki oranda artması ihtimalinde aradaki fark 3.400 TL oluyor.
SGK’NIN BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 233 ARTABİLİR
Bu kapsamda en önemli ipucu SGK’dan geldi. Kurumun 2025 yılı bütçesinde gelirlerinin yüzde 27 artışla 4,7 trilyon liraya, giderlerinin ise yüzde 35 artışla 5,2 trilyon liraya ulaşması beklenirken, bütçe açığının ise yüzde 233 artarak 551,8 milyar lira olması öngörüldü.
ASGARİ ÜCRETE AZAMİ YÜZDE 25 ZAM
Habertürk’ün aktardığı bilgiye göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 4A (SSK) ve 4B’liler (Bağ-Kur) için ödenen primler doğrudan asgari ücret üzerinden belirleniyor. SGK’nın 2024 sonunda 2 trilyon 743,2 milyar lira tahmin edilen prim gelirlerinin 2025 yılında 3 trilyon 522,9 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Prim gelirlerinde yüzde 28,4 oranında artış öngörüldü.
Prim gelirlerindeki yüzde 28 oranında artışın bir kısmının istihdamdaki artıştan kaynaklanacağı varsayıldığında, SGK’nın prim gelirleri hedefi belirlenirken, 2025 yılı asgari ücret zammının yaklaşık yüzde 25 olarak öngörüldüğü anlaşılıyor.
Elbette asgari ücret zammı bu tutarın üzerinde de olabilir. Ancak, SGK bütçesi hedeflerinin asgari ücrete yüzde 25 zamma göre hazırlandığı görülüyor.