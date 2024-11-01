2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI Son Dakika: SGK, Oranı Ele Verdi! 3400 Liralık Fark Ortaya Çıkmıştı: Prim Gelirleri ‘Yüzde 25’ Dedi

SGK’NIN BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 233 ARTABİLİR

Bu kapsamda en önemli ipucu SGK’dan geldi. Kurumun 2025 yılı bütçesinde gelirlerinin yüzde 27 artışla 4,7 trilyon liraya, giderlerinin ise yüzde 35 artışla 5,2 trilyon liraya ulaşması beklenirken, bütçe açığının ise yüzde 233 artarak 551,8 milyar lira olması öngörüldü.