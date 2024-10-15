2025 ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: ‘Masada İlk 24.057 TL Yazılacak’ Dedi: Yeni Asgari Ücret Zammı İçin Tüm Pazarlık O Oran Üzerinden Yapılacak

Son dakika haberleri… Asgari ücret 2025 zam oranı için geri sayım başladı. Peki 7 milyon kişiyi doğrudan, 86 milyon vatandaşı dolaylı yoldan etkileyecek ‘asgari ücret Ocak 2025 zammı ne kadar olacak?’ Bu sorunun yanıt bulmasına birkaç ay kaldı ancak yeni asgari ücret tahminleri adeta havada uçuştu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Milyonlarca kişinin geliri Ocak 2025’te artacak. Emekli ve memur zammı 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile belli olacak. Ancak maaşlarda ilk düzenleme ise Aralık ayının son günlerinde asgari ücret tarafından gelecek.

TİSK, TÜİK ve hükümet yetkililerinden 5’er, toplamda 15 kişilik heyet Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantılarının ilkini Aralık’ın ilk haftasının sonlarına doğru gerçekleştirecek. Komisyon ilk görüşmede bir yol haritası çıkaracak. Üçüncü toplantıda ise masaya Enflasyon rakamları, geçim maliyetleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işveren ile işçilerle yapacağı anket çalışmaları yer alacak.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Son yani 4. Toplantının ardından uzlaşılarak ortaya çıkacak rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gidecek. Ardından yeni asgari ücret Aralık ayının son günlerinde gerçekleştirilecek toplantı ile kamuoyuna duyurulacak.

ENFLASYON BİRİNCİ KRİTER

Yeni Asır’dan Faruk Erdem asgari ücret zammı hakkında, “Asgari Ücret tespit Komisyonu toplandığı zaman net asgari ücret için masada yazılacak ilk rakam budur, yani 24 bin 57 lira. Bunun brüt rakamı da 28.302 TL oluyor” ifadelerini kullandı.

Asgari ücreti belirlemede en önemli referansın enflasyon olduğunu dile getiren Erdem, “Geçmiş tüm kararlarda enflasyon öncelik olmuş durumda. Bundan önceki tüm asgari ücret artışlarına bakıldığında hep bir önceki yılın enflasyon rakamı baz alınarak bunun 5-10 puan üzerinde artışlar yapılmış. Öyleyse bu yıl da enflasyon en önemli belirleyici olacak. Geçtiğimiz yıl ara zam yapıldığı için 6 aylık enflasyona bakılmıştı. Bu yıl ara zam olmadığı için asgari ücret artışında yıllık enflasyon öne çıkacak” yorumunu yaptı.

YENİ TAHMİNLER ÖNEMLİ

Referans alınacak en önemli verinin ise Orta Vadeli Program (OVP) olduğunun altını çizen Erdem şunları belirtti:

“OVP'de yıl sonu enflasyonunun yüzde 41,5 olacağı öngörüldü. Daha sonra Merkez Bankası'nın kendi öngörüsü, yaptığı piyasa katılımcıları anketlerinden çıkan sonuçlar gösterdi ki yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 41,5 ile yüzde 45 arasında oluşuyor. Bu sonuçlardan en düşük tahminin OVP'deki yüzde 41,5 olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan enflasyonun üzerindeki 5-10 puanlık artışlara bakmadan sadece bu enflasyon tahmini ile yola çıkıldığında masada ilk yazılacak rakamın net asgari ücret için 24 bin 57 lira olduğu anlaşılıyor. Öyleyse tüm pazarlık bu rakam ve üzerinden devam edecek. Yıllık enflasyona göre masadan çıkacak en az rakamın 24 bin 57 lira net, 28.302 TL'de brüt asgari ücret olması. Bunun üzerinde rakam belirlenmesi gerekecek. Eğer diğer tahminler dikkate alınırsa örneğin yüzde 45 artış olursa ya da 5-10 puanlık fark konulursa bu kez net ücret 25 bin lirayı da geçecek.”

ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

Yeni asgari ücret 2025 yılında uygulanacak. Asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek.