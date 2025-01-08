2024’ün Son Gününe Kadar Kazandırdı: En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!

MEVDUAT FAİZİ ZİRVEYE YERLEŞTİ

Üç aylık dönemde, mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 8,97, TÜFE’ye göre ise yüzde 4,97 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sundu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 5,30, TÜFE’ye göre ise yüzde 8,78 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

MEVDUAT FAİZİ LİDER, BIST 100 GERİDE KALDI

Altı aylık değerlendirmede mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 14,72, TÜFE’ye göre ise yüzde 6,60 ile yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Bu dönemde, BIST 100 endeksi ise Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 11,65, TÜFE’ye göre yüzde 17,90 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.