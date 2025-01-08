2024’ün Son Gününe Kadar Kazandırdı: En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları raporunu yayımladı.
Kaynak: İHA
Verilere göre, BIST 100 endeksi, aylık bazda en yüksek reel getiriyi sundu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,02, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,68 oranında reel getiri sağladı.
EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN YATIRIM ARAÇLARI
Yİ-ÜFE'ye göre mevduat faizi (brüt) yüzde 3,08, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,61 ve dolar yüzde 1,21 oranlarında reel getiri sağladı. Ancak euro yüzde 0,29, külçe altın ise yüzde 1,46 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 2,43, DİBS yüzde 1,97 ve dolar yüzde 0,57 oranında kazandırırken; euro yüzde 0,91 ve külçe altın yüzde 2,08 oranında zarar ettirdi.
MEVDUAT FAİZİ ZİRVEYE YERLEŞTİ
Üç aylık dönemde, mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 8,97, TÜFE’ye göre ise yüzde 4,97 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sundu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 5,30, TÜFE’ye göre ise yüzde 8,78 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
MEVDUAT FAİZİ LİDER, BIST 100 GERİDE KALDI
Altı aylık değerlendirmede mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 14,72, TÜFE’ye göre ise yüzde 6,60 ile yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Bu dönemde, BIST 100 endeksi ise Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 11,65, TÜFE’ye göre yüzde 17,90 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
KÜLÇE ALTIN ÖN PLANA ÇIKTI
Yıllık bazda, külçe altın Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 20,35, TÜFE’ye göre yüzde 7,13 oranında reel getiri sağlayarak yatırımcısına en çok kazandıran araç oldu.
Öte yandan, Yİ-ÜFE’ye göre mevduat faizi (brüt) yüzde 6,12 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,15 oranında kazandırırken; dolar yüzde 6,43, DİBS yüzde 7,52 ve euro yüzde 10,22 oranında kayıp yaşattı. TÜFE’ye göre ise mevduat faizi yüzde 5,53 kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 10,85, dolar yüzde 16,71, DİBS yüzde 17,68 ve euro yüzde 20,09 oranında zarar ettirdi.
Finansal yatırım araçlarının performansları, enflasyon verileriyle birlikte farklılaşırken, özellikle BIST 100 endeksi ve külçe altın yatırımcının dikkatini çekti. Bunun yanında, enflasyon baskısı altında bazı yatırım araçlarının kayıplar yaşattığı görüldü.