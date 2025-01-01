2024'ün Mevduat Zengini İlleri Belli Oldu! Köyüne Kadar Para İçinde Yüzüyorlar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye’de en yüksek mevduat hesabı bakiyelerine sahip şehirleri açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan veriler, ekonomik hareketliliğin ve tasarruf alışkanlıklarının şehir bazında dağılımını gözler önüne sererken, İstanbul ve Ankara’nın zirvede yer aldığı görüldü.
EN ZENGİN MEVDUAT HESAPLARINA SAHİP ŞEHİRLER
BDDK verilerine göre, Türkiye’de en fazla mevduat birikimine sahip ilk 10 şehir şu şekilde sıralandı:
İstanbul
Mevduat toplamı: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL
Ankara
Mevduat toplamı: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL
İzmir
Mevduat toplamı: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL
Antalya
Mevduat toplamı: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL
Bursa
Mevduat toplamı: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL
Kocaeli
Mevduat toplamı: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL
Adana
Mevduat toplamı: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL
Muğla
Mevduat toplamı: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL
Konya
Mevduat toplamı: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL
Mersin
Mevduat toplamı: 209 milyar 333 milyon 536 bin TL
İSTANBUL VE TURİZM BÖLGELERİ ŞAŞIRTMADI
Açıklanan veriler, İstanbul’un açık ara farkla Türkiye’nin ekonomik merkezi olmaya devam ettiğini ortaya koyarken, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de yüksek mevduat rakamlarıyla dikkat çekti.