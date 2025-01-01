2024'ün Mevduat Zengini İlleri Belli Oldu! Köyüne Kadar Para İçinde Yüzüyorlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye’de en yüksek mevduat hesabı bakiyelerine sahip şehirleri açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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2024'ün Mevduat Zengini İlleri Belli Oldu! Köyüne Kadar Para İçinde Yüzüyorlar - Resim: 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan veriler, ekonomik hareketliliğin ve tasarruf alışkanlıklarının şehir bazında dağılımını gözler önüne sererken, İstanbul ve Ankara’nın zirvede yer aldığı görüldü.

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2024'ün Mevduat Zengini İlleri Belli Oldu! Köyüne Kadar Para İçinde Yüzüyorlar - Resim: 2

EN ZENGİN MEVDUAT HESAPLARINA SAHİP ŞEHİRLER

BDDK verilerine göre, Türkiye’de en fazla mevduat birikimine sahip ilk 10 şehir şu şekilde sıralandı:

İstanbul

Mevduat toplamı: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

Ankara

Mevduat toplamı: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

İzmir

Mevduat toplamı: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL

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2024'ün Mevduat Zengini İlleri Belli Oldu! Köyüne Kadar Para İçinde Yüzüyorlar - Resim: 3

Antalya

Mevduat toplamı: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL

Bursa

Mevduat toplamı: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL

Kocaeli

Mevduat toplamı: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL

Adana

Mevduat toplamı: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL

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2024'ün Mevduat Zengini İlleri Belli Oldu! Köyüne Kadar Para İçinde Yüzüyorlar - Resim: 4

Muğla

Mevduat toplamı: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL

Konya

Mevduat toplamı: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL

Mersin

Mevduat toplamı: 209 milyar 333 milyon 536 bin TL

İSTANBUL VE TURİZM BÖLGELERİ ŞAŞIRTMADI

Açıklanan veriler, İstanbul’un açık ara farkla Türkiye’nin ekonomik merkezi olmaya devam ettiğini ortaya koyarken, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de yüksek mevduat rakamlarıyla dikkat çekti.

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