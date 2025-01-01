2024'ün Mevduat Zengini İlleri Belli Oldu! Köyüne Kadar Para İçinde Yüzüyorlar

EN ZENGİN MEVDUAT HESAPLARINA SAHİP ŞEHİRLER

BDDK verilerine göre, Türkiye’de en fazla mevduat birikimine sahip ilk 10 şehir şu şekilde sıralandı:

İstanbul

Mevduat toplamı: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

Ankara

Mevduat toplamı: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

İzmir

Mevduat toplamı: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL