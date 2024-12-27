2024’ün En Çok Okunan Kitapları Belli Oldu: Kitap Kurtları Yiyip Yuttu!
E-ticaret devi Hepsiburada, 2024 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen kitapları ve yayınevlerini açıkladı.
Kaynak: AA
Platform üzerinden yıl boyunca 250 binden fazla farklı kitap listelenirken, toplamda 10 milyon kitap okurlarla buluştu. En çok satan kitap kategorilerinde çocuk kitapları dikkat çekti.
ÇOCUK KİTAPLARI ZİRVEDE
2024’te en fazla sipariş verilen çocuk kitabı, Çağrı Odabaşı’nın kaleme aldığı “Genel Kültür Kitabım – Büyüyorum” oldu. Bu kitabı sırasıyla “Büyük Sorular Kitabım”, “Sevginin Gücü”, “Konuşturan Sorular” ve Şermin Yaşar’ın kaleme aldığı “Cumhuriyet’in İlk Sabahı” takip etti.
EN ÇOK SATAN YAZARLAR
2024 yılında en çok satan yazarların başında, kişisel gelişim kategorisinin popüler ismi Pierre Franckh yer aldı. Franckh’ın “Rezonans Kanunu” adlı kitabı, hem en çok satan hem de en fazla aratılan eser oldu. Onu Ahmet Ümit’in “Yırtıcı Kuşlar Zamanı” ve Matt Haig’in “Gece Yarısı Kütüphanesi” kitapları izledi.
2024’te yayımlanan ve büyük ilgi gören yeni eserler arasında Ahmet Ümit’in “Yırtıcı Kuşlar Zamanı”, Sally Rooney’in “Intermezzo” ve Matt Haig’in “Hayat İmkansız” kitapları yer aldı. Özellikle “Yırtıcı Kuşlar Zamanı”, ön siparişe açıldığı ilk gün binin üzerinde sipariş aldı.
EN ÇOK SATAN KATEGORİLER VE POPÜLER KİTAPLAR
Hepsiburada’nın açıkladığı listeye göre, 2024 yılında en çok satan beş kitap kategorisi ve bu kategorilerde öne çıkan eserler şu şekilde sıralandı:
ÇOCUK KİTAPLARI
Genel Kültür Kitabım - Büyüyorum - Çağrı Odabaşı
Büyük Sorular Kitabım - Sandra Lebrun Et Loic Audrain
Sevginin Gücü - Caroline Richards
Konuşturan Sorular Ses Kartları ve Kitap Seti - Gülşah Mutlu
Cumhuriyet’in İlk Sabahı - Şermin Yaşar
YERLİ EDEBİYAT
Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit
Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar
4 Gün 3 Gece - Ayşe Kulin
Salkım Sokak No: 3 - İclal Aydın
Kader Oyunu - Ergün Kazanır
YABANCI EDEBİYAT
Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
Martin Eden - Jack London
Hayat İmkansız - Matt Haig
Kızıl Karma - Jean-Christophe Grangé
Intermezzo - Sally Rooney
KİŞİSEL GELİŞİM
Rezonans Kanunu - Pierre Franckh
Geliştiren Anne-Baba - Doğan Cüceloğlu
Atomik Alışkanlıklar - James Clear
İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası - Robert Greene
Kalk Bi Dopamin Demle - Serkan Karaismailoğlu
EĞİTİM
Sıfır Risk Soru Bankası
Sınıf Güçlendiren Matematik Nesil Sorularla Soru Bankası
2025 TYT 70 Günde Matematik Kampı Video Ders Kitabı
TYT AYT Geometri Video Ders Kitabı
Sınıf Tüm Dersler Zoru Bankası
2024’ÜN EN ÇOK SATAN YAYINEVLERİ
Hepsiburada’nın yayımladığı verilere göre, 2024 yılında en çok tercih edilen yayınevleri şunlar oldu:
Çocuk Kitapları: Sincap Kitap, İş Bankası Kültür Yayınları, Timaş Çocuk, Doğan Çocuk, Yapı Kredi Yayınları
Edebiyat Kitapları: İş Bankası Kültür Yayınları, Kronik Kitap, Epsilon Yayınevi, Doğan Kitap, Can Yayınları
Eğitim Kitapları: Tonguç Akademi, Hız Yayınları, Ankara Yayıncılık, ÜçDörtBeş Yayınları, Yediiklim Yayınları
2024 yılı boyunca online kitap satışında görülen bu eğilimler, Türkiye’nin okuma alışkanlıkları ve ilgi alanlarına dair önemli ipuçları sunuyor.