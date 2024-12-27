2024’ün En Çok Okunan Kitapları Belli Oldu: Kitap Kurtları Yiyip Yuttu!

Platform üzerinden yıl boyunca 250 binden fazla farklı kitap listelenirken, toplamda 10 milyon kitap okurlarla buluştu. En çok satan kitap kategorilerinde çocuk kitapları dikkat çekti.

ÇOCUK KİTAPLARI ZİRVEDE

2024’te en fazla sipariş verilen çocuk kitabı, Çağrı Odabaşı’nın kaleme aldığı “Genel Kültür Kitabım – Büyüyorum” oldu. Bu kitabı sırasıyla “Büyük Sorular Kitabım”, “Sevginin Gücü”, “Konuşturan Sorular” ve Şermin Yaşar’ın kaleme aldığı “Cumhuriyet’in İlk Sabahı” takip etti.

EN ÇOK SATAN YAZARLAR

2024 yılında en çok satan yazarların başında, kişisel gelişim kategorisinin popüler ismi Pierre Franckh yer aldı. Franckh’ın “Rezonans Kanunu” adlı kitabı, hem en çok satan hem de en fazla aratılan eser oldu. Onu Ahmet Ümit’in “Yırtıcı Kuşlar Zamanı” ve Matt Haig’in “Gece Yarısı Kütüphanesi” kitapları izledi.

2024’te yayımlanan ve büyük ilgi gören yeni eserler arasında Ahmet Ümit’in “Yırtıcı Kuşlar Zamanı”, Sally Rooney’in “Intermezzo” ve Matt Haig’in “Hayat İmkansız” kitapları yer aldı. Özellikle “Yırtıcı Kuşlar Zamanı”, ön siparişe açıldığı ilk gün binin üzerinde sipariş aldı.