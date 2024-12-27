2024’ün En Çok Okunan Kitapları Belli Oldu: Kitap Kurtları Yiyip Yuttu!

E-ticaret devi Hepsiburada, 2024 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen kitapları ve yayınevlerini açıkladı.

Kaynak: AA

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2024’ün En Çok Okunan Kitapları Belli Oldu: Kitap Kurtları Yiyip Yuttu! - Resim: 1

Platform üzerinden yıl boyunca 250 binden fazla farklı kitap listelenirken, toplamda 10 milyon kitap okurlarla buluştu. En çok satan kitap kategorilerinde çocuk kitapları dikkat çekti.

ÇOCUK KİTAPLARI ZİRVEDE

2024’te en fazla sipariş verilen çocuk kitabı, Çağrı Odabaşı’nın kaleme aldığı “Genel Kültür Kitabım – Büyüyorum” oldu. Bu kitabı sırasıyla “Büyük Sorular Kitabım”, “Sevginin Gücü”, “Konuşturan Sorular” ve Şermin Yaşar’ın kaleme aldığı “Cumhuriyet’in İlk Sabahı” takip etti.

EN ÇOK SATAN YAZARLAR

2024 yılında en çok satan yazarların başında, kişisel gelişim kategorisinin popüler ismi Pierre Franckh yer aldı. Franckh’ın “Rezonans Kanunu” adlı kitabı, hem en çok satan hem de en fazla aratılan eser oldu. Onu Ahmet Ümit’in “Yırtıcı Kuşlar Zamanı” ve Matt Haig’in “Gece Yarısı Kütüphanesi” kitapları izledi.

2024’te yayımlanan ve büyük ilgi gören yeni eserler arasında Ahmet Ümit’in “Yırtıcı Kuşlar Zamanı”, Sally Rooney’in “Intermezzo” ve Matt Haig’in “Hayat İmkansız” kitapları yer aldı. Özellikle “Yırtıcı Kuşlar Zamanı”, ön siparişe açıldığı ilk gün binin üzerinde sipariş aldı.

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2024’ün En Çok Okunan Kitapları Belli Oldu: Kitap Kurtları Yiyip Yuttu! - Resim: 2

EN ÇOK SATAN KATEGORİLER VE POPÜLER KİTAPLAR

Hepsiburada’nın açıkladığı listeye göre, 2024 yılında en çok satan beş kitap kategorisi ve bu kategorilerde öne çıkan eserler şu şekilde sıralandı:

ÇOCUK KİTAPLARI

Genel Kültür Kitabım - Büyüyorum - Çağrı Odabaşı

Büyük Sorular Kitabım - Sandra Lebrun Et Loic Audrain

Sevginin Gücü - Caroline Richards

Konuşturan Sorular Ses Kartları ve Kitap Seti - Gülşah Mutlu

Cumhuriyet’in İlk Sabahı - Şermin Yaşar

YERLİ EDEBİYAT

Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit

Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar

4 Gün 3 Gece - Ayşe Kulin

Salkım Sokak No: 3 - İclal Aydın

Kader Oyunu - Ergün Kazanır

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2024’ün En Çok Okunan Kitapları Belli Oldu: Kitap Kurtları Yiyip Yuttu! - Resim: 3

YABANCI EDEBİYAT

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Martin Eden - Jack London

Hayat İmkansız - Matt Haig

Kızıl Karma - Jean-Christophe Grangé

Intermezzo - Sally Rooney

KİŞİSEL GELİŞİM

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Geliştiren Anne-Baba - Doğan Cüceloğlu

Atomik Alışkanlıklar - James Clear

İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası - Robert Greene

Kalk Bi Dopamin Demle - Serkan Karaismailoğlu

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2024’ün En Çok Okunan Kitapları Belli Oldu: Kitap Kurtları Yiyip Yuttu! - Resim: 4

EĞİTİM

Sıfır Risk Soru Bankası

Sınıf Güçlendiren Matematik Nesil Sorularla Soru Bankası

2025 TYT 70 Günde Matematik Kampı Video Ders Kitabı

TYT AYT Geometri Video Ders Kitabı

Sınıf Tüm Dersler Zoru Bankası

2024’ÜN EN ÇOK SATAN YAYINEVLERİ

Hepsiburada’nın yayımladığı verilere göre, 2024 yılında en çok tercih edilen yayınevleri şunlar oldu:

Çocuk Kitapları: Sincap Kitap, İş Bankası Kültür Yayınları, Timaş Çocuk, Doğan Çocuk, Yapı Kredi Yayınları

Edebiyat Kitapları: İş Bankası Kültür Yayınları, Kronik Kitap, Epsilon Yayınevi, Doğan Kitap, Can Yayınları

Eğitim Kitapları: Tonguç Akademi, Hız Yayınları, Ankara Yayıncılık, ÜçDörtBeş Yayınları, Yediiklim Yayınları

2024 yılı boyunca online kitap satışında görülen bu eğilimler, Türkiye’nin okuma alışkanlıkları ve ilgi alanlarına dair önemli ipuçları sunuyor.

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