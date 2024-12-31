2024’ün En Çok Kazanan Futbolcuları Açıklandı: İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2024 yılında en fazla gelir elde eden futbolcuları açıkladı. Liste, futbol dünyasındaki dev isimlerin kazançlarını gözler önüne sererken, zirveye oturan Cristiano Ronaldo’nun gelir farkı dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Futbol dünyasının tanınmış isimlerinin yer aldığı listede Suudi Arabistan, yıldız oyuncularıyla ilk 10’da etkili bir şekilde temsil edildi. Bu durum, ülkenin futbola yaptığı büyük yatırımların sonucunu gösterdi.
FORBES’UN 2024 LİSTESİ
Forbes’un açıkladığı verilere göre, 2024’ün en çok kazanan futbolcuları ve kazançları şöyle:
10-Kevin de Bruyne (Manchester City): 39 milyon dolar
9-Sadio Mane (Al Nassr): 52 milyon dolar
8-Mohamed Salah (Liverpool): 53 milyon dolar
7-Vinicius JR (Real Madrid): 55 milyon dolar
6-Erling Haaland (Manchester City): 60 milyon dolar
5-Kylian Mbappe (Real Madrid): 90 milyon dolar
4-Karim Benzema (Al İttihad): 104 milyon dolar
3-Neymar JR (Al Hilal): 110 milyon dolar
2-Lionel Messi (Inter Miami): 135 milyon dolar
1-Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 285 milyon dolar
Cristiano Ronaldo’nun 285 milyon dolarlık kazancıyla zirvede yer alması, futbol dünyasındaki gelir uçurumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ronaldo, hem saha içindeki performansı hem de ticari anlaşmalarıyla zirveyi kimseye bırakmadı.