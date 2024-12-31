2024’ün En Çok Kazanan Futbolcuları Açıklandı: İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız

FORBES’UN 2024 LİSTESİ

Forbes’un açıkladığı verilere göre, 2024’ün en çok kazanan futbolcuları ve kazançları şöyle:

10-Kevin de Bruyne (Manchester City): 39 milyon dolar

9-Sadio Mane (Al Nassr): 52 milyon dolar

8-Mohamed Salah (Liverpool): 53 milyon dolar

7-Vinicius JR (Real Madrid): 55 milyon dolar

6-Erling Haaland (Manchester City): 60 milyon dolar

5-Kylian Mbappe (Real Madrid): 90 milyon dolar

4-Karim Benzema (Al İttihad): 104 milyon dolar

3-Neymar JR (Al Hilal): 110 milyon dolar

2-Lionel Messi (Inter Miami): 135 milyon dolar

1-Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 285 milyon dolar