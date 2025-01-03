2024'te İflas ve Konkordatolar Rekor Kırdı! İşte En Çok Batan Sektör
2024 yılı, reel sektör için finansman zorlukları, üretim daralmaları ve rekabet kaybı gibi sorunlarla geçti. Bu dönemde, konkordato başvurularında önemli bir artış yaşandı. Geçtiğimiz yıl, mahkemelere toplamda 1.723 konkordato başvurusu yapılırken, iflas kararı verilen dosya sayısı ise 132'ye ulaştı.
Kaynak: Ekonomim.com
Konkordatolar, son iki yılda reel sektörün gündemine oturdu ve piyasada ciddi endişelere yol açtı. Konkordato takip platformu KonkordatoTakip.com'un Basın İlan Kurumu'ndan derlediği verilere göre, 2024 yılının Aralık ayında mahkemeler, 219 dosya için geçici mühlet kararı verdi.
Bu, aylık bazda son yılların en yüksek rakamı oldu. Yıl genelinde ise mahkemeler, toplam 1.723 dosya için geçici mühlet kararı verirken, iflas kararı verilen dosya sayısı da 132 oldu. Böylece, 2018 yılından bu yana konkordato başvuruları ve iflas kararları en yüksek seviyeye ulaştı.
REKOR ARTIŞ OLDU
Konkordato süreçleri, genellikle kesin mühlet kararının ardından ortalama 3 yıl sürüyor. Tasdik kararının ortalama süresi 700 gün, iflas kararı süresi ise 423 gün. Bu veriler ışığında, 2024’te verilen 132 iflas kararı, yaklaşık 1,5-2 yıl önce başvurusu kabul edilen dosyaların sonucu olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, geçen yıl konkordato kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 827, başvurusu reddedilen dosya sayısı ise 701 oldu.
EN ÇOK BATAN SEKTÖR...
Sektörel olarak bakıldığında, 2024’te en fazla konkordato başvurusu yapılan sektör tekstil oldu. Tekstil sektöründe 96 başvuru yapılırken, giyim, ayakkabı, halı, deri ve iplik imalatı gibi alanlarla birlikte tekstil ve hazır giyim sektörü toplamda 130 başvuruya ulaştı.
İnşaat sektörü 91 başvuruyla ikinci sırada yer alırken, metal ürün imalatı 48 başvuru ile üçüncü sırada, mobilya 40 başvuru ile dördüncü sırada, gıda sektörü ise 35 başvuru ile beşinci sırada yer aldı.