2024'te İflas ve Konkordatolar Rekor Kırdı! İşte En Çok Batan Sektör

Bu, aylık bazda son yılların en yüksek rakamı oldu. Yıl genelinde ise mahkemeler, toplam 1.723 dosya için geçici mühlet kararı verirken, iflas kararı verilen dosya sayısı da 132 oldu. Böylece, 2018 yılından bu yana konkordato başvuruları ve iflas kararları en yüksek seviyeye ulaştı.