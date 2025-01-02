2024’te Her Fırsatta Soluğu Orada Aldılar! Otobüs ve Uçak Seyahat Verileri Açıklandı

OTOBÜS YOLCULUKLARINDA BÜYÜK HAREKETLİLİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın raporuna göre, 2024 yılında otobüs yolculuğu yapan kişi sayısı yüzde 5,2 artışla 141,8 milyon oldu. Otobüs yolculuklarında en fazla tercih edilen tarihlerden biri, Ramazan Bayramı’nın son günü olan 14 Nisan 2024 Pazar olarak belirlendi.

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İç Hatlar: Hakkari-Van, Erzincan-Dersim ve Artvin-Iğdır.

Dış Hatlar: İstanbul-Köln ve İstanbul-Frankfurt.