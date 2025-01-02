2024’te Her Fırsatta Soluğu Orada Aldılar! Otobüs ve Uçak Seyahat Verileri Açıklandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve popüler bilet platformu Obilet, 2024 yılına ait seyahat verilerini kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Paylaşılan raporlar, hem iç hem de dış hatlarda önemli artışların yaşandığını ortaya koyarken, otel rezervasyonları ve bilet fiyatlarındaki dikkat çekici değişimleri de gözler önüne serdi.
DHMİ’nin açıkladığı verilere göre, 2024 yılının ilk 11 ayında iç hatlarda uçakla seyahat eden yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 44,1 milyona ulaştı. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 47 milyonu geçmesi bekleniyor. Dış hatlarda ise yüzde 9,5’lik bir artış yaşandı ve toplam yolcu sayısı 126,2 milyon olarak kaydedildi.
OTOBÜS YOLCULUKLARINDA BÜYÜK HAREKETLİLİK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın raporuna göre, 2024 yılında otobüs yolculuğu yapan kişi sayısı yüzde 5,2 artışla 141,8 milyon oldu. Otobüs yolculuklarında en fazla tercih edilen tarihlerden biri, Ramazan Bayramı’nın son günü olan 14 Nisan 2024 Pazar olarak belirlendi.
EN ÇOK BU İLLERE SEYAHAT EDİLDİ
İç Hatlar: Hakkari-Van, Erzincan-Dersim ve Artvin-Iğdır.
Dış Hatlar: İstanbul-Köln ve İstanbul-Frankfurt.
UÇAK BİLETLERİNDE YOĞUN GÜNLER
Obilet’in verilerine göre, uçak biletlerinde en yoğun gün 15 Haziran 2024 Cumartesi oldu. Bu tarih, Kurban Bayramı arifesi ve okulların kapanışının hemen ertesi günüydü.
EN FAZLA O ÜLKELERE GİDİLDİ
İç Hatlar: Hatay-Ankara ve İzmir-Siirt.
Dış Hatlar: İzmir-Lefkoşa, İstanbul-Medine, İzmir-Taşkent, Dubai-İstanbul ve İstanbul-Phuket.
OTEL REZERVASYONLARI YILBAŞINDA PATLADI
Yılbaşı kutlamalarının etkisiyle 31 Aralık 2024, otel rezervasyonlarında en yoğun gün oldu. Bu tarihte yapılan rezervasyonlar, diğer günlere kıyasla zirveye ulaştı.
BİLET FİYATLARI UÇTU
2024 yılında bilet fiyatları ve otel rezervasyon ücretlerinde belirgin artışlar yaşandı:
Otobüs Biletleri: İç hatlarda ortalama fiyat 560 TL oldu; bu, geçen yıla göre yüzde 40’lık bir artış anlamına geliyor.
Uçak Biletleri: İç hatlarda ortalama fiyat yüzde 27 artışla 1.537 TL’ye, dış hatlarda ise yüzde 18 artışla 5.227 TL’ye yükseldi.
EN PAHALI BİLETLER VE REZERVASYONLAR
Otobüs: Van-Muğla hattında 2.700 TL (29 Ağustos 2024).
Uçak: Şikago-İstanbul hattında 144.725 TL (4 Kasım 2024).
Otel: Antalya’da 12 günlük rezervasyon için 502.907 TL (5 Ağustos 2024).