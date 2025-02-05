2024'te En Çok Geri Çağırılan Otomobiller Belli Oldu: Arıza Üstüne Arıza Veriyorlar! Sanayiden Çıkmıyorlar

Otomobil üreticilerinin güvenlik, çevresel faktörler veya teknik aksaklıklar nedeniyle yaptığı geri çağırmaların sayısı her geçen yıl artarken, en fazla geri çağırma gerçekleştiren markalar da belli oldu.

AVRUPA VERİLERİ DE DAHİL EDİLDİ

Bu yıl yalnızca Safety Gate verileri değil, aynı zamanda Alman Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA) tarafından yayımlanan geri çağırma duyuruları da analiz edildi. KBA verilerine göre, 44 markaya ait toplam 258 model geri çağırma listesine girdi ve 387 farklı geri çağırma işlemi başlatıldı.

Geri çağırmalar sadece yeni nesil araçlarla sınırlı kalmadı; 10 yaşın üzerindeki bazı modeller de üreticiler tarafından geri çağırıldı. Otomobil firmaları, potansiyel güvenlik riskleri veya teknik aksaklıklar tespit ettiklerinde yasal olarak bu süreci başlatmak zorunda kalıyor.