2024'te En Çok Geri Çağırılan Otomobiller Belli Oldu: Arıza Üstüne Arıza Veriyorlar! Sanayiden Çıkmıyorlar
Avrupa Emniyet Kapısı Sistemi (Safety Gate), 2024 yılı boyunca 41 otomobil markasına ait 256 modeli kapsayan toplam 249 geri çağırma bildirimi yayımladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil üreticilerinin güvenlik, çevresel faktörler veya teknik aksaklıklar nedeniyle yaptığı geri çağırmaların sayısı her geçen yıl artarken, en fazla geri çağırma gerçekleştiren markalar da belli oldu.
AVRUPA VERİLERİ DE DAHİL EDİLDİ
Bu yıl yalnızca Safety Gate verileri değil, aynı zamanda Alman Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA) tarafından yayımlanan geri çağırma duyuruları da analiz edildi. KBA verilerine göre, 44 markaya ait toplam 258 model geri çağırma listesine girdi ve 387 farklı geri çağırma işlemi başlatıldı.
Geri çağırmalar sadece yeni nesil araçlarla sınırlı kalmadı; 10 yaşın üzerindeki bazı modeller de üreticiler tarafından geri çağırıldı. Otomobil firmaları, potansiyel güvenlik riskleri veya teknik aksaklıklar tespit ettiklerinde yasal olarak bu süreci başlatmak zorunda kalıyor.
GİZLİ SERVİS KAMPANYALARI DA DEVREDE
Bununla birlikte, otomobil markaları resmi geri çağırmalara ek olarak, yetkili servislerde yapılan ve kamuya açıklanmayan teknik servis bültenleri (TSB’ler) kapsamında bazı düzeltmeleri de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, araç sahipleri bazen geri çağırma duyurusu yapılmadan da ücretsiz onarımlardan faydalanabiliyor.
2024'TE EN ÇOK GERİ ÇAĞIRILAN MODELLER BELLİ OLDU
Avrupa Safety Gate sistemine göre, 2024 yılında en fazla geri çağırma yapan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. 23 modeli etkileyen toplam 24 geri çağırma işlemiyle listenin zirvesine yerleşen marka, 2023’te olduğu gibi bu yıl da liderliğini korudu.
Onu BMW (23), Citroën (15), Ford (13), Volkswagen (12), Hyundai (12), Opel (12), Lexus (12), Peugeot (11) ve Toyota (11) takip etti.
EN ÇOK GERİ ÇAĞIRILAN İLK 10 OTOMOBİL LİSTESİ
Almanya'nın KBA verileri ise farklı bir sıralama ortaya koydu. Burada Mercedes-Benz, 43 geri çağırmayla yine zirvede yer aldı. Ancak Ford, 35 geri çağırmayla BMW’yi (24) geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.
Listenin devamında:
Volkswagen (22)
Fiat (19)
Porsche (18)
Audi (17)
Jeep (16)
Peugeot (15)
Hyundai (12)
yer aldı.
Safety Gate ve KBA verileri arasındaki farkın, KBA’nın daha az tehlikeli geri çağırmaları da kaydetmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Safety Gate ise yalnızca ciddi güvenlik riski taşıyan geri çağırmaları listeliyor.
Otomotiv sektöründe yaşanan geri çağırmalar, markaların kalite kontrol süreçlerine dair önemli ipuçları verirken, tüketicilerin de araçlarının güncellemeleri konusunda bilgi sahibi olması açısından büyük önem taşıyor.