2024 yılı 'altın yılı' olacak: Yeni zirveler yakın, sakın bozdurmayın!

Dünya Gazetesi'nden Birol Bozkurt'un araştırma haberi şöyle: Altının Cuma gününü İsrail-Filistin çatışması kaynaklı haberlerin etkisiyle Mayıs'tan bu yana ilk kez 2 bin doların üzerinde kapanırken yeni haftanın ilk işlem gününde de bu kritik eşiği yeniden geçti. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasından bu yana en çok kazananlardan biri olarak öne çıkan altın bu dönemde yüzde 8'den fazla değer kazandı.