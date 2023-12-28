Asgari ücretle birlikte o rakamlar da değişti: İşte kalem kalem değişen ücretler

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği geliyor. Zam oranı ardından "İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?, 65 yaş ve engelli aylığı, stajyer maaşı ne kadar oldu?" sorusu yanıt buldu.