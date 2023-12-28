Asgari ücretle birlikte o rakamlar da değişti: İşte kalem kalem değişen ücretler
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024 asgari ücret rakamının belli olmasının ardından İşsizlik maaşı, kıdem tazminat, 65 yaş ve engelli aylığı, stajyer maaşı, GSS primleri rakamları değişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya çıkacak. Yıl boyunca geçerli olacak bu rakamın 700 lirası asgari ücret desteği olarak belirlendi.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin etkilediği kalemler belli oldu.
Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği geliyor. Zam oranı ardından "İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?, 65 yaş ve engelli aylığı, stajyer maaşı ne kadar oldu?" sorusu yanıt buldu.
2024 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
2023 işsizlik ödeneği taban tutarı 5.365 TL, tavan tutarı 10.731 TL olarak uygulanıyordu. Asgari ücret zammı sonrası bu rakamlar taban için 7.993 TL, tavan için 15.989 TL olarak uygulanacak. Bu rakamlardan damga vergisi kesintisi yapılacak.
2024 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?
Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden alınıyor. Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyorlar. 2023 yılında brüt asgari ücret 13 bin 414 TL seviyesindeydi, bu rakam yeni dönemde 20.002 TL’ye yükselmiş olacak.
GSS PRİMLERİ NE KADAR OLDU?
GSS primleri sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaşını geçmiş kişilerin ödediği primdir. Bu da asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor. Şu anda 342.06 TL iken yeni zamla birlikte 509,66 TL olacak.
2024 YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLDU?
65 yaş aylığı bugün 2680 TL olarak ödenirken yeni zamla birlikte 3.993 TL seviyesine yükselecek.
2024 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?
Stajyer maaşı 18 yaşın altında olan ve eğitimin bir parçası olarak stajyerlik yapanların aldıkları ücrettir. Brüt asgari ücretin yüzde 30’u tutarında belirleniyor. Bu tutar şu anda 3420,57 TL iken, yeni gelen zamla birlikte 5.096,64 TL seviyesine yükselecek.
2024 ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR OLDU?
Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.
2024 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Engelli aylığı asgari ücretle bağlantılı olarak belirleniyor. Şu anda 1874 TL olan engelli aylığı tabanı 2.792,26 TL, 2811 TL olan engelli aylığı tavanı 4.188,39 TL’ye yükselecek.
2024 SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?
İsteğe bağlı sigorta primi ise asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. İsteğe bağlı sigorta primi 4292,48 TL’den 6.395,79 TL seviyesine çıkacak.