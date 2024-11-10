2024 Dünya Marka Şehirleri Açıklandı: Türkiye'den 3 Şehir Listede!
Brand Finance, 'City Index 2024' araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Dünya marka şehirleri listesine Türkiye'den 3 il girdi.
Kaynak: AA
Brand Finance tarafından hazırlanan "City Index 2024" araştırması, dünya genelinde en değerli 100 şehir markasını sıraladı ve Türkiye'den İstanbul, Antalya ve İzmir listeye girmeyi başardı.
Araştırmaya göre İstanbul 51. sırada, Antalya 93. sırada, İzmir ise 98. sırada yer alarak Türkiye'nin öne çıkan şehirleri arasında yer aldı. Londra, New York ve Paris'in ilk üçte konumlandığı listede şehirlerin tanıtım çalışmalarının önemine vurgu yapıldı.
Araştırma 20 ülkeden toplam 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden katılımcıların oylarıyla oluşturulan sıralama, şehirlerin tanınırlığı, saygınlığı, tercih edilme düzeyi, iş ve yatırım cazibesi, kültür ve miras, bilim ve eğitim olanakları, yönetişim, yaşanabilirlik, halk ve değerler ile sürdürülebilirlik gibi başlıklarda değerlendirildi.
LONDRA ZİRVEYİ KAPTI
Listede geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Londra birinci sırada yer alırken, New York ikinci, Paris ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Tokyo dördüncü, Dubai beşinci, Singapur altıncı, Los Angeles yedinci, Sydney sekizinci, San Francisco dokuzuncu ve Amsterdam onuncu sırada yer aldı.
TÜRKİYE'DEN 3 ŞEHİR LİSTEDE
Geçtiğimiz yıl 57. sırada olan İstanbul, bu yıl 6 basamak yükselerek 51. sıraya yerleşti. Antalya 93., İzmir ise 98. sırada bulunuyor. Tanınırlık sıralamasında İstanbul 31. sıradayken, Antalya 95., İzmir ise 100. sırada yer aldı. Saygınlık başlığında İstanbul 51. sırada kalırken, Antalya 93., İzmir ise 97. sırada yer aldı. Tercih edilme sıralamasında İstanbul 62., Antalya 93., İzmir ise 97. sırada konumlandı.