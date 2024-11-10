2024 Dünya Marka Şehirleri Açıklandı: Türkiye'den 3 Şehir Listede!

Araştırma 20 ülkeden toplam 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden katılımcıların oylarıyla oluşturulan sıralama, şehirlerin tanınırlığı, saygınlığı, tercih edilme düzeyi, iş ve yatırım cazibesi, kültür ve miras, bilim ve eğitim olanakları, yönetişim, yaşanabilirlik, halk ve değerler ile sürdürülebilirlik gibi başlıklarda değerlendirildi.