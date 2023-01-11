2023'te emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar!
İYİ Parti'nin emeklilere yılda 2 kez verilen bayram ikramiyelerinin 1100 TL'den 3500 TL'ye çıkarılması için verdiği teklif, AKP ve MHP tarafından reddedildi. Peki yeni yılda bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
Emeklilere 2018 yılından itibaren Kurban ve Ramazan Bayramı'nda 1000'er lira olmak üzere toplam 2 bin lira ikramiye veriliyordu. Bu ikramiyelere yıllarca zam yapılmamış, geçtiğimiz yıl yalnızca 100 liralık zam ile mevcut ikramiye tutarı 1100 liraya yükseltilmişti.
2018 yılında alınan 1000 liranın bugünkü fiyatlar karşısında hiçbir öneminin kalmadığını hatırlatan İYİ Parti, Meclis’e emekli ikramiyeleri hakkında yeni bir teklif sundu.
"İKRAMİYELER 3500 LİRA OLSUN"
İYİ Parti'nin TBMM'ye sunduğu teklife göre her bir bayram için emeklilere 3500 TL ödenecek, yani yıl sonunda yapılan toplam ödeme tutarı 7 bin TL'ye yükseltilecekti. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulan bu teklif, daha önce emeklilerin lehine verilen teklifler gibi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
"2018'DEKİ 1000 LİRA BUGÜN 3563 LİRA EDİYOR"
İYİ Parti’nin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunduğu teklifte “2018 yılında 1.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi 2021 yılında yalnızca 100 TL artırılarak 1.100 TL olarak ödenmeye devam etmiştir. İktidar, 2018 yılından sonra ülkemizde yaşanan enflasyonu görmezden gelerek bayram ikramiyesi ödemelerinde bir kez ve göstermelik oranda artış yapmıştır.” denildi.