2023'te emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar!

"İKRAMİYELER 3500 LİRA OLSUN"

İYİ Parti'nin TBMM'ye sunduğu teklife göre her bir bayram için emeklilere 3500 TL ödenecek, yani yıl sonunda yapılan toplam ödeme tutarı 7 bin TL'ye yükseltilecekti. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulan bu teklif, daha önce emeklilerin lehine verilen teklifler gibi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.