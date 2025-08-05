2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! Kademeli Emeklilik Müjdesi Yolda: Gözler Meclis’te, İşte Detaylar…

Türkiye’de milyonlarca kişi erken emeklilik için gün saymakta. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran vatandaşlar gelecek olan yeni kademeli emeklilik düzenlemesini yakından takip edilirken beklenen haber geldi. CHP Milletvekili Cevdet Akay'ın 3 Mart tarihinde Meclis’e sunduğu kademeli emeklilik kanun teklifi ardından gözler Meclis'e çevrildi. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmasının gündemde olmadığını belirtmişti. Peki, kademeli emeklilik şartları neler olacak, kimleri kapsayacak, ne zaman çıkması bekleniyor? İşte 2025 yılı için kademeli emeklilik tablosu ve son açıklamalar...