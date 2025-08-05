2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! Kademeli Emeklilik Müjdesi Yolda: Gözler Meclis’te, İşte Detaylar…
Kademeli emeklilikte yaşanan son dakika gelişmeleri 1 Ağustos itibariyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sigorta girişi 2000-2008 arası olan milyonlarca kişi erken emeklilik için fırsatları kovalarken beklenen müjdeli haber geldi. EYT sonrası yeni bir erken emeklilik düzenleme geliyor. Prim gün sayısı ve emeklilik yaşı şartlarının kademeli olarak esnetilmesini içeren teklif Meclis'e sunulmuştu. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsayacak? İşte tüm detaylar…
Kaynak: Sabah
Türkiye’de milyonlarca kişi erken emeklilik için gün saymakta. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran vatandaşlar gelecek olan yeni kademeli emeklilik düzenlemesini yakından takip edilirken beklenen haber geldi. CHP Milletvekili Cevdet Akay'ın 3 Mart tarihinde Meclis’e sunduğu kademeli emeklilik kanun teklifi ardından gözler Meclis'e çevrildi. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmasının gündemde olmadığını belirtmişti. Peki, kademeli emeklilik şartları neler olacak, kimleri kapsayacak, ne zaman çıkması bekleniyor? İşte 2025 yılı için kademeli emeklilik tablosu ve son açıklamalar...
Peki kademeli emeklilik gelecek mi? EYT dışındaki milyonlar için umut ışığı EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar emeklilik hakkı elde ederken, bu tarihten sonra sigorta girişi olan milyonlarca kişi kapsam dışında kalmıştı. Gözler şimdi "kademeli emeklilik sistemi"ne çevrildi. Özellikle 2000 ile 2008 yılları arasında SGK girişi olan çalışanlar için erken emeklilik umudu doğdu.
Henüz resmileşmese de kulislerde konuşulan yeni sistemin detayları netleşmeye başladı. Kademeli emeklilik, yaş ve prim gün şartlarını sigorta giriş yılına göre belirleyerek daha esnek bir emeklilik imkânı sunmayı hedefliyor.
YENİ DÜZENLEMEDEN KİMLER YARALANACAK?
Yeni kademeli emeklilik düzenlemesinin, 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi olan ve EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışanı kapsaması bekleniyor. Özellikle 2000-2008 arası SGK girişi olanlar için sistem, emekliliği daha ulaşılabilir hale getirebilir.
CİNSİYETE GÖRE YAŞ ŞARTLARI
Kadınlar: Emeklilik yaşı 43 ile 48 arasında değişecek.
Erkekler: Emeklilik yaşı 45 ile 50 arasında belirlenecek.
Yaş şartı sigorta giriş tarihine göre kademeli olarak uygulanacak.
PRİM GÜN ŞARTI NASIL OLACAK?
Kademeli emeklilik sisteminde, prim gün sayısının da sigorta giriş yılına göre değişeceği belirtiliyor. Planlanan düzenlemede:
Prim günü: 6.250 ile 6.850 gün arasında olacak.
Giriş yılı ilerledikçe prim günü şartı da artacak.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da 2025 yılı içinde kademeli emeklilik düzenlemesinin Meclis gündemine gelmesi ve yasalaşması yönünde beklentiler giderek artıyor. Süreçle ilgili somut adımlar atıldığında, milyonlarca kişinin emeklilik planları yeniden şekillenecek.