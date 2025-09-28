'200 TL'de Vahim Tablo! Adım Adım Yok Oluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve tarihi değer kaybı nedeniyle Türk Lirası, giderek kan kaybetmeye devam ediyor. En büyük banknot olan 200 TL, 2009’dan beri tedavüldeyken, alım gücü yıllar içinde eridi. Bugün 5 dolar bile etmeyen 200 TL, tedavüle çıktığı 1 Ocak 2009’da tam 131 dolara denk geliyordu. O dönemde bu parayla bir haftalık alışveriş yapılıp akaryakıt alınabiliyor ve ailece dışarıda yemek yenebiliyordu.

Nefes gazetesinden İlkay Akkaya'nın haberine göre; bugün 200 TL, sadece 4.82 dolar ediyor ve bununla da bir kahve zincirinde sade kahve alınabiliyor. Yine 2009 yılında aynı banknotla fast food zincirlerinde 10.75 TL’ye sunulan ikili menülerden 18 adet alınabiliyordu. Bugün ise aynı banknotla ancak bir hamburger menüsünün üçte biri satın alınabilir.

Üstelik yüksek enflasyon karşısında ciddi değer kaybeden Türk Lirası, artık neredeyse sadece 200 TL’lik banknotlarla piyasada var olabiliyor. Tedavüldeki paranın yüzde 86’sı, yalnızca 200 TL’lik banknotlardan meydana geliyor.

ATM’LER DE 200 TL DIŞI PARA VERMİYOR

200 TL’nin bir öğün yemeğe bile yetmediği bu dönemde, bankamatikler de enflasyona ayak uydurdu. Artık pek çok ATM, 200 TL’nin altındaki kağıt paraları ya hiç vermiyor ya da son derece sınırlı tutuyor. Küçük kağıt para bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, vatandaşlar nakit ihtiyaçlarında çoğu zaman 200 TL’yi kullanıyor.

1.5 SAAT ÇALIŞANA 200 TL

Asgari ücretli için 200 TL artık kısa sürede kazanılabilecek bir para olmaktan çıktı. 2025 yılında net asgari ücret 22.104 TL seviyesinde bulunuyor. Haftada 43 saat çalışan bir işçinin saatlik kazancı yaklaşık 118.7 TL’ye denk geliyor. Bu hesapla, cüzdanlarda en çok dolaşan banknot haline gelen 200 TL’yi kazanabilmek için bir asgari ücretlinin 1 saat 41 dakika çalışması gerekiyor.

TEDAVÜLDEKİ PARANIN YÜZDE 86’SI

Enflasyon karşısında hızla değer kaybeden TL, artık neredeyse sadece 200 TL’lik banknotlarla piyasada dolaşırken, Merkez Bankası’nın verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla piyasadaki toplam 847 milyar liralık nakdin yüzde 86’sı, yalnızca 200 TL’lik banknotlardan oluşuyor.

Kaynak: Nefes Gazetesi