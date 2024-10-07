200 Liradan Satılıyordu Fiyatları Çakıldı: Duyan Koştu İzdiham Yaşandı! Taleplere Yetişemediler

"200 LİRAYDI 100 LİRADAN ALDIK"

Mantar satın alan vatandaşlar, fiyatın oldukça uygun olduğunu dile getirirken bir alıcı, “100 liradan aldık. Kimisi 180, kimisi 200 lira diyor” dedi. Son yağmurların ardından ormanda bolca çıkan Kanlıca mantarlarının pazarda daha sık ve uygun fiyatlarla satılması, hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.