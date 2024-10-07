200 Liradan Satılıyordu Fiyatları Çakıldı: Duyan Koştu İzdiham Yaşandı! Taleplere Yetişemediler
Bolu’da pazarda satılan Kanlıca mantarı, fiyatının 200 liradan 100 liraya düşmesiyle adeta kapışıldı.
Kaynak: İHA
Her pazartesi İhsaniye Mahallesi’nde kurulan pazarda, mantarın bu hafta yarı fiyatına satıldığını duyan vatandaşlar tezgahları doldurdu ve kısa sürede mantarlar tükendi. Çorum’dan getirilen Kanlıca mantarlarını satışa sunan Ercan Kel, taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirtti. Satıcı Mehmet Ulusoy ise, “Vatandaşlar kapış kapış alıyor. Yesin vatandaş” şeklinde konuştu.
"200 LİRAYDI 100 LİRADAN ALDIK"
Mantar satın alan vatandaşlar, fiyatın oldukça uygun olduğunu dile getirirken bir alıcı, “100 liradan aldık. Kimisi 180, kimisi 200 lira diyor” dedi. Son yağmurların ardından ormanda bolca çıkan Kanlıca mantarlarının pazarda daha sık ve uygun fiyatlarla satılması, hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.